● 資料提供 / 國定古蹟林本源園邸

今年夏天，板橋林家花園推出年度文化活動「文資開箱趣」系列活動，即日起至9月29日熱鬧登場！活動結合展覽、講座、導覽與工藝體驗等多元形式，邀請大小朋友走入古蹟園林，探索文化資產的歷史脈絡與藝術魅力，親近傳統技藝的匠心風采。

今年首度推出主題展覽「林園藝角－園邸建築匠心之道」，以國定古蹟林本源園邸為核心，聚焦木雕、剪黏泥塑與漏窗三大建築工藝，展現傳統匠師在建築設計和空間美學中的精湛技藝與藝術智慧，並結合林家歷史與園林沿革，帶領觀眾深入了解這座古蹟的文化底蘊。

活動與國立臺灣藝術大學合作，邀請8位講師和藝師共同參與，包括李乾朗教授、洪耀輝藝師、謝振發藝師、陳仕賢老師、鄭勝吉老師、姚其中老師、黃拓維老師與黃靜怡老師，橫跨學術與實務領域，深入淺出地帶領民眾認識建築美學與傳統工藝。展期間將推出藝文講座、專題導覽與工藝體驗課程，其中工藝體驗課程更規劃成人班與親子班等不同類型，讓觀眾不僅能「看見」文化資產的細膩之美，更能「親手做」，實地體驗傳統工藝的精神與文化溫度。

從靜態觀展到動手體驗，「文資開箱趣」將文化資產教育轉化為一段有趣、豐富又親近的夏日活動。誠摯邀請民眾走進林家花園，一同開箱文化，趣玩一夏！

即日起至 09/29

• 國定古蹟林本源園邸 ( 板橋區西門街 9 號 )

• 02-2965-3061#23服務臺

• www.linfamily.ntpc.gov.tw

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