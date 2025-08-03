2025 新北街頭學校

● 資料提供 / 新北市政府文化局

第2屆新北街頭學校回來啦！展覽×週末限定班×街頭派對 今年暑假帶你潮得有態度，玩得有深度

去年夏天，「新北街頭學校 School Of The Street」正式創校，成為展現新北多元文化的年度街頭盛事，今年帶著更多驚喜與能量回來啦！第2屆新北街頭學校於6月27日至9月21日期間限定開課，以府中15為核心展區打造互動式沉浸展覽，以及最潮街頭通識課，8月攜手知名街頭賽事、當紅饒舌歌手與DJ在府中廣場推出最嗨校園派對，讓你一次感受街頭文化與城市碰撞出的強大火花！

● 三大主題展區 帶你考古新北在地街頭文化

你知道嗎？街頭文化的靈魂，就藏在它扎根的土地裡。今年，新北街頭學校以「街頭考古」為概念，透過田野採集與深入訪談街頭創作者，試圖重建並梳理新北街頭曾發生的重要事件與文化活動，讓這些散落的城市記憶被系統化保存，成為未來得以參考的珍貴街頭文化資產。

從「新北」出發，以人物、地點與願景為核心，策劃三大主題展區：「街頭人」、「嘻哈地」與「未來室」。

3樓「街頭人」展區，特別與YouTube百萬訂閱頻道「哈哈台」合作，訪談多位來自新北街頭各領域的專業玩家，透過街訪人物誌呈現街頭文化創作者的真實樣貌與過往經驗談，現場還特別展出他們帶有街頭故事的私人物品；此外，街頭人展區另外設有「跳舞機」，專程邀請演藝圈天王天后的御用編舞家－Nike老師、街舞圈OG教父級人物－黃建老師編舞，讓大家參與挑戰的同時感受街舞的魅力。

4樓「嘻哈地」展區，則是聚焦街頭文化的發跡地，從巷口、公園到空地，整理街頭創作者的空間記憶，梳理新北各區的街頭活動熱點，建構出一張屬於街頭的在地文化地圖，帶你按圖索驥，親身感受街頭文化蓬勃的生命力；展區內特別規劃「街頭塗鴉室」，不論你是初次體驗的新手，還是塗鴉圈裡的老手，都歡迎來現場盡情揮灑創意。7月12日、8月9日及9月13日的下午2點，「嘻哈地」還有特別活動，將板橋華江橋下知名的地下街頭活動「Hi! POP Freestyle Party」搬進展區，帶你一探嘻哈派對的真實樣貌。

5樓「未來室」展區，以「實驗」為概念，把這裡打造成一個沒有距離的交流空間，歡迎所有街頭創作者和熱愛嘻哈的朋友一起來「玩」。這裡開放歌詞投稿，讓每個人都能參與創作；設置「許願牆」，邀請你寫下對未來的想像。展區內還設有「街頭學校拍貼機」，為大家製作學生證，留下專屬這個夏天的街頭回憶。在這個空間，沒有標準答案，只有參與其中的你們，共同描繪出街頭文化未來的模樣。

除了三大主題展區外，在1樓規劃了「校園廣播室」，將不定期邀請街頭專業玩家到現場錄製Podcast，帶你聽見最Real的街頭觀點，分享只有圈內人才知道的幕後祕辛！

● 期間限定的週末潮流班 帶你輕鬆學街頭

7月起，「新北街頭學校」每週六下午都會推出「週末限定班」，邀請各領域街頭創作者以輕鬆有趣的方式傳授街頭文化的多元技藝，從街舞、饒舌、DJ到塗鴉，要帶給你最新潮、最酷炫的街頭知識。此外，府中15特別響應「新北街頭學校」，在2樓常設展區打造「手指滑板公園」，地下1樓放映院則規劃「敬！酷帥人生」主題影展，讓每位街頭文化愛好者，都能在這找到最適合自己的活動與創意靈感。

● 精彩絕倫的戶外活動 打造震撼全場的街頭派對

「2025新北街頭學校」除了豐富的室內展區及好玩的週末課程外，8月2日、3日，由「2025新北國際街舞大賽」在板橋體育場拉開序幕，8月16日、17日在府中廣場盛大登場的「街頭派對」，不僅延續往年備受矚目的「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽及「墨路行者」國際塗鴉大賽。另外，還有嗨翻全場的「嘻哈演唱會」，今年邀請到《大嘻哈時代2》表現亮眼的埔里水姑娘－Forty、以老派嘻哈風格與犀利Punchline著稱的OG級饒舌歌手—蛋頭、嘻哈圈最受矚目的潛力股－Quanzo、演出氣場全開的臺饒新勢－Multiverse、擅長Chill Trap與旋律饒舌的新生代嘻哈雙人組—夜間限定等知名饒舌歌手，現場還有豐富的街頭體驗活動，讓你在這片充滿活力的夏日廣場，盡情感受街頭文化帶來的熱血與魅力！

即日起至 09/21

• 府中15( 板橋區府中路 15 號)

• 02-2968-3600#211服務臺

• 新北街頭學校

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