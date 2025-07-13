● 資料提供 / 新北市政府文化局

「2025 新北市生音藝術節」系列活動內 容，包含音樂 × 戲劇、跨界音樂及視覺藝 術展覽等合作，跳脫劇場的制式框架，讓「音」與「樂」發生於新北市藝文中心的每一個角落。

首登場的系列活動為阿甯咕劇團《阿甯咕這一家》親子劇，融合音樂、美術、舞 蹈等豐富且絢麗的舞臺形式呈現，以「家人之間，親子之愛」作為劇本核心，期許 孩子能來場腦洞大開生活大冒險，一起學會「善良、勇氣、想像力」!緊接著是三點水製藝文化策劃之《兒童音樂劇體驗營》 從音樂劇表演基礎的歌唱、舞蹈與表演課 程出發，探索藝術的樂趣，並在課程尾聲 呈現學習成果，讓學童在愉快氛圍中展現才華，建立美好夏日回憶。

噪音印製工作室策劃之跨界展演活動，以「理解世界、組織聽覺、平權共融」三大主旨作為重點主軸，邀請到《草本藥師MANAGONA》、《透視音像 Perspectives》、 融聲創意《生音點滴 Beat by bit》，以聲音為媒介，追求融合不同元素、創造新的聲音體驗，透過音樂表達和交流，打破傳統限制，帶來聲音藝術的新視野。

如果兒童劇團小豬探2《教室很有事》，故事延續豬探長系列的精神，推理、懸疑一樣都不少，卻以更輕鬆、簡單的方式呈現，讓任何年紀的小孩都可以跟家長一起享受推理的成就感，沉浸在推理的樂趣裡。

「2025 新北市生音藝術節」自 7 月 25 日 至 10 月 18 日，匯聚國內優秀的青年音樂家和劇場團隊共同呈現，期待無論是參與者還是觀眾，都能在這場盛會中獲得豐富的心靈享受。相關演出購票請至售票系統，並關注新北市藝文中心官網獲取最新消息，讓我們一起沉浸在音樂和劇場的海洋中，感受藝術帶來的無限魅力吧!

◎演出購票請至售票系統

《阿甯咕這一家》親子劇

演出時間：07/26-07/27 10:30、14:30

演出單位：阿甯咕劇團

演出地點：新北市藝文中心演藝廳

《草本藥師 MANAGONA》

演出時間：08/16〔六〕 14:30、19:30

演出單位：草本藥師

演出地點：新北市藝文中心演藝廳

《透視音像 Perspectives》

演出時間：08/17〔日〕 14:00、16:30

演出單位：透視音像 Perspectives

演出地點：新北市藝文中心演藝廳

小豬探 2《教室很有事》

演出時間：09/06〔六〕 10:30、14:30

演出單位：如果兒童劇團

演出地點：新北市藝文中心演藝廳

07/25-10/18

• 新北市藝文中心 ( 板橋區莊敬路 62 號 )

• 02-2253-4417#203王小姐

• www.artcenter.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢