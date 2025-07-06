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2025 新北市兒童藝術節-怪獸世界

聯合新聞網／ 新北市藝遊

● 資料提供 / 新北市政府文化局

在遙遠的怪獸王國，有一棵神奇的「歡樂之樹」，它喜歡陽光、創意和孩子們的笑聲， 這些快樂的能量會變成靈感魔法，灑落到世 界各地，讓藝術、表演和文化綻放光彩。

有一天，小怪獸們發現笑聲變少了、靈感也悄悄消失，歡樂之樹變得越來越虛弱。就在這時，分散世界各地的 9 隻小怪獸接收到一個神祕的召喚，決定出發，去找回那些遺失的藝術與文化能量!於是他們帶著各自喜歡的零食點心和道具，展開奇幻的任務，穿越城市、森林、沙漠與海洋，把快樂重新帶回來。

7 月 12 日至 7 月 20 日，小怪獸們將在新北市集合，邀請大家一起參加這場充滿笑聲與魔法的冒險!表演、展覽、創作與互動等你來參加，一起讓歡樂之樹再次閃閃發亮，把藝術的魔力送到世界每個角落!

新北市兒童藝術節為本市暑假專為兒童舉辦之大型藝術活動，透過各類藝術創意展演及體驗活動，帶給孩童不同的藝術饗宴。

2025新北市兒童藝術節以「怪獸世界」為主題，將新北市市民廣場及府中廣場打造成遊戲空間，每個角落都有任務等待解鎖，邀請家長與小朋友完成藝術挑戰、參與任務，幫助歡樂之樹恢復能量!

07/12-07/20

• 新北市政府1樓大廳、 市民廣場及府中廣場

• 02-2950-9750#106 李先生

• 新北市兒童藝術節

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

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