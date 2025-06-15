2025 新北市鼓藝節「擊慶」

2025 新北市鼓藝節

● 資料提供/ 新北市政府文化局

「2025 新北市鼓藝節」訂於6月21日至6月29日期間，於新莊、蘆洲、土城、雙溪4 個區域舉辦系列巡演活動，邀請各地民眾共同參與，並欣賞精彩熱鬧的鼓藝演出。今年主題「擊慶」，將以撼動天地的鼓聲，藉鼓藝串聯地方藝文能量，一起共響新北。

新北市新莊地區早期因淡水河航運交通而逐漸繁榮，民間各種娛樂活動也日益興盛。鼓是戲班及廟會活動中啟動儀式的莊嚴元素之一，帶來既沉穩又震撼人心的能量，在地製鼓業也跟著蓬勃發展。鼓藝節自民國96 年起推動，每年規劃至新北市不同行政區域巡迴表演，持續透過藝文展演方式，將鼓藝推廣至各區，提供各地朋友就近欣賞機會。

今年鼓藝節於6 月21 日晚間在新莊體育園區陽光草坪開幕，由新莊在地學校鼓隊為鼓藝節揭開序幕，並邀請「優人神鼓」帶來精湛鼓藝演出。今年演出卡司包括「御鼓坊& 小林義隆」、「众擊坊」、「鼓魂鈦鼓」、「極鼓擊」、「歐陽慧珍舞蹈團」等，精彩呈現世界多元類型鼓樂；還有「蘇睿墉+ 台灣滿義」與「身聲擊樂團」，透過身體打擊，探索身體與聲音的表達能力；「傌儷芭里文化藝術團」則以原住民太魯閣族傳統樂器結合鼓藝，內容融合多樣化創意形式，帶來鼓藝展演豐富嶄新樣貌。

2025 新北市鼓藝節將巡迴新北市4 個場域，6 月21 日在新莊體育園區陽光草坪、6 月22 日在蘆洲長安公園（忠義廟前）、6 月28 日在新北市雙溪車站前廣場、6 月29 日在土城斬龍山遺址文化公園，邀請大家共襄盛舉。相關資訊刊登於新北市政府文化局官網，歡迎持續關注最新訊息。

• 06/21-06/29

• 新莊體育園區陽光草坪

（新莊區公園路36 號）

• 02-2960-3456#4512 游小姐

• www.culture.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢