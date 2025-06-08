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2025 年「第15 屆新北市文學獎」徵件進行中！

聯合新聞網／ 新北市藝遊
第14 屆新北市文學獎得獎作品展示
第14 屆新北市文學獎得獎作品展示

2025 年「第15 屆新北市文學獎」徵件進行中！

● 資料提供/ 新北市政府文化局

「新北發生學」邀你一同找尋創作與故事的發生

2025年第15屆新北市文學獎「新北發生學」徵件正式開跑，即日起至7月15日止，共徵集散文、新詩、短篇小說、繪本故事以及新住民圖文創作等5種文類，總獎金高達131萬元，等你來投稿！

故事，自新北發生本屆新北市文學獎以「新北發生學」為主題，引用自生物學中追溯物種起源及物種多樣性演化的概念，鼓勵人們發掘創作來自生活中的發生，也讓「發生」成為新北文學的動力。當人們開始書寫自身故事，茂盛的創作將開展為多元豐富的文學樹冠，吸收陽光也看顧著生根的土壤，逐漸成長為獨屬於這座城市的文學系譜！即日起只要以中文書寫創作，不限國籍皆可參賽，歡迎海內外對文學創作有興趣的朋友踴躍投稿，一同讓文學在此發生！

新住民圖文創作 從「自己的房間」開啟書寫故事

新北市居住來自各方的人們，許多遷徙融合著悲歡離合的故事。在這座移動的城市中，「房間」不只是單純的生活空間，也是充滿人生歷程與回憶的所在。本屆「新住民圖文創作組」即以「自己的房間」為題，邀請對新住民議題有興趣的朋友們，以中文創作100至500字短文搭配圖片，開始屬於自己的創作。

找到自己文學的發生 新北文學推廣活動為鼓勵民眾參與創作，今年文學獎規劃一系列推廣活動。6月初邀請第13屆繪本故事組得獎創作者楊子葦，與資深童書編輯周彥彤對談，從創作和實務面向分享一本繪本的誕生歷程；6月中旬則邀請陳繁齊與徐珮芬兩位詩人，帶領大家讀詩，鼓勵與會者下筆書寫自己的詩。相關推廣活動皆免費報名、不限創作經驗，歡迎所有對文學有興趣的朋友，踴躍參加，為自己的文學發聲。更多徵件及活動相關資訊請至新北市政府文化局網站、新北文學官方網站，或至臉書粉絲專頁「讀新北」查詢。

• 即日起至07/15

• 新北市政府文化局

（ 板橋區中山路一段161號28樓）

• 02-8692-5588#5379 徵件小組

• https://literature.culture.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊 114年6月號
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