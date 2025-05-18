2025 世壯運閉幕典禮將於 新北市美術館熱鬧登場

● 資料提供/ 新北市政府文化局

We are the World

2025 雙北世界壯年運動會由臺北市政府及新北市政府共同舉辦，是一場結合文化、觀光及國際交流的運動嘉年華；閉幕典禮選在新北市美術館，甫剛開館的新北市美術館，加上世壯運閉幕的規劃，預計將促進新北區域整合及帶來觀光效益。本屆閉幕主題「We are the World」即代表賽會歡迎世界各國遠道而來的好朋友，不論是運動員或是貴賓，都能感受雙北帶來的熱情與人情味；閉幕典禮節目精心策畫，相信將讓民眾有個難忘的回憶。

世壯運儀典：回顧、感謝、期待

閉幕典禮將回顧本屆賽事精采時刻，所有場館賽事精采瞬間絕不錯過！另外也將感謝辛苦的志工，願意投身參與賽事的服務，讓世界各地的運動員感受到友善與關懷；此外也邀請下屆主辦地區－日本關西帶來精采文化節目與民眾同樂。

卡司陣容一字排開 世壯運專屬嗨翻時刻

節目內容結合地域特色呈現獨樹一格體驗，主要演出卡司包含臺語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲〈敬夢想〉主唱葛西瓦、世界百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅·瘋及壓軸演出的傳奇唱跳天團Energy，從傳統民俗到當代創作，展現雙北文化的多元與魅力，雙北世壯運將在多組表演團隊的獻藝祝福下，及在絢爛煙火中圓滿落幕，並交棒下屆主辦城市- 日本關西。

新美館建築光環境營造 X 煙火施放

除了熱鬧的典禮活動外，新北市美術館戶外園區也將用環境燈光營造絕美典禮會場，讓每位進入會場的民眾都將經歷一場聲光大秀！在典禮最後也將施放煙火，再創永恆的希望之聲。這麼吸引人的精采節目，需要你的加入同歡！

免費入場 文化 X 律動 新北大升級

5 月30 日（五）晚間七點，邀請全國民眾一起來共襄盛舉。不同於世壯運開幕典禮為售票制，閉幕典禮為免費入場。閉幕地點訂於新北市美術館，館內同樣採取免費入場，歡迎民眾當天先入館參觀展覽，陶冶性情，晚間再參加歡慶盛會，這文化與律動的完美結合，相信讓你從頭到腳體驗升級！

車位有限 搭乘火車為首選

因新北市美術館附近車位有限，搭乘火車者可至臺鐵鶯歌站下車，從文化路出口步行約7 分鐘即可抵達；公車方面，917 路線將加開班次，從捷運永寧站1 號出口搭乘可直達美術館，981 也新增繞駛新北市美術館服務；若開車前往，建議將車輛停放於板橋或鳳鳴車站，再轉乘臺鐵至鶯歌。

• 114年05月30日〔五〕

• 新北市板橋區

• 02-2950-9750#1199 林先生

• www.wmg2025.tw

• 更多活動詳情，請上新北市世壯運資訊專網