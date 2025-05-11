迎接世壯運 新北城市派對熱鬧登場

為迎接來自世界各地的世壯運選手，板橋、府中一帶將在5 月18 日化身熱鬧「新北城市派對」！從白天到夜晚，文化、美食、音樂、運動熱力交織，讓這座城市成為最具活力的國際舞臺。除了世壯運選手，也邀請民眾一起參加，在這場盛會中感受新北的熱情與魅力。

文化體驗市集：新北特色百匯

從5 月18 日上午10 點開始，文化體驗市集及表演活動在板橋體育場運動廣場率先揭幕，現場匯聚閩南、客家、原住民文化等文化體驗攤位，午後至新北市市民廣場與環狀線板橋站南廣場，有多元文化舞蹈表演、臺味夜市遊戲搭配新北特色文化體驗，展現新北作為國際城市的獨特魅力。

新北歡迎晚會：世壯運專屬交流時刻

自5 月18 日下午6 點起，「世壯運新北歡迎晚會」將於新北市民廣場登場！這場特別為世壯運參加者打造的歡迎晚會，將有新馬戲創作劇團、九天民俗技藝團、朴子電音三太子、優人神鼓帶來的精采表演，展示「越在地、越國際」的藝術文化，讓運動員們在比賽之餘，也能感受新北的熱情款待，與來自世界各地的夥伴共度難忘之夜。（本活動限世壯運參加者憑證入場）

新北市特色運動中心建設成果展：運動新展望

除了熱鬧的活動，新北市始終致力於打造宜居、國際化的城市，「新北市特色運動中心建設成果展」，將自5 月8 日至5月21 日，於新北市政府1 樓大廳展出，全面呈現新北市在運動建設上的努力與成果，邀請大家一同見證這座城市的運動藍圖，展望更健康、更友善的運動環境。

府中醉夏趴：微醺、音樂、派對

新北作為精釀啤酒重鎮，囊括全國近兩成（18%）的產業能量，還有全國最多的啤酒工廠。「府中醉夏趴」將於5 月2日至5 月18 日，每週五下午5 點到晚上9 點、週六週日下午3 點到晚上9 點，集結新北精釀啤酒品牌及板在地餐酒館，在板橋府中廣場打造戶外露天酒吧，從精緻調酒、彩虹SHOT 到精釀啤酒，週週有特色，快來跟我們嗨一夏吧！

• 05/08-05/21

• 新北市板橋區

• 02-2960-3456#4569 吳小姐

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