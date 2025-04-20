藝展新藝： 2025 新北市學校合作計畫

為扶植青年投入藝術創作，新北市政府文化局推動「學校合作計畫」，整合展覽空間及行銷資源，與藝文教育領域相關各級院校進行跨學級、全國性之合作展，各地學子於新北市切磋交流，薈萃新北市藝術能量。

今年邀請來自全國共13 校參與規劃15檔展覽，包括位於新北市的國立臺灣藝術大學、華梵大學、輔仁大學、永平高中、復興商工、新莊高中、泰山國中、永平國小、泰山國小；還有臺北市立大學、世新大學、國立臺南藝術大學以及國立東華大學，整合雙北、臺南、花蓮各縣市的大專院校、高中乃至國小，打破學制、地域框架，強調「共融精神」，打造一個跨學級、跨縣市、跨層次的全方位藝術交流平臺。

本屆主題以「藝展新藝」為名，代表各校學子展翼翱翔，在藝術的領空劃破天際，擁有無限可能，透過多元的藝術媒材運用，創作出豐富多樣的作品。學校合作計畫的目標不僅在於促進校際交流合作，更強調透過相互啟發、交流，讓學生們在這個藝術平臺上激盪出更多的熱情、探究和成長，是一場藝術理念、技巧和創意的深度對話，將一代藝術新銳推向更高的維度。

策展內容結合中西方文化底蘊，有傳統與現代美學思維的碰撞，也有細膩工法與科技藝術的交融，小至微視生活的細節，大至呈現奇想的世界觀，作品更是各階段學生創作者最成熟的樣態，無限可能，精彩紛呈。

這場合作計畫展覽將陸續於新北藝文中心、美麗永安藝文中心、新莊文藝中心展出。展期自3月19日起至6月15 日，為期三個月，由各校輪番展出。有興趣的觀眾可以上各藝文場館或新北市政府文化局的官方網站或電洽查詢。

• 即日起至06/15

• 新北市藝文中心、美麗永安藝文中心、新莊文藝中心

• 02-2950-9750#120 吳先生

• www.culture.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢