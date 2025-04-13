Point（ ）Out ！新北漫遊指南 熱烈報名中！

資料提供/ 新北市政府文化局

講到新北，你會想到什麼呢？在新北，你能沏一壺坪林百年茶香，綜觀四百年淡水歷史風華，也能在廟街的香火裊繞中，側看傳統藝師們的工藝絕活。

2025 雙北世界壯年運動會即將到來，各地好手紛紛齊聚雙北，即日起至6 月，文化局特別推出「Point（ ）Out ！新北漫遊指南」，精選11 條山海城路線，搶先報名，發現新北的各種面貌！

周遊列博 新北主題文化體驗

在新北，你可以參訪博物館、體驗各地獨特的歷史軌跡和風情：「重訪瑞芳礦山黃金歲月」回顧遺跡、記憶據點及地景，在黃金博物館體驗淘金；追憶過往淘金潮，也探訪隱身於漁港後方的南子吝步道，飽覽東北角山海交錯的壯麗之美。「穿越時空 滬尾歷史行腳」走訪淡水古蹟博物館，下午在十三行博物館變身考古學家，細品歷史與時光積累。「漫遊三鶯藝術帶 森林園區走透透」在三峽享受大自然豐沛芬多精，隨後拜訪鶯歌陶瓷博物館以及甫開幕的新北美術館，親手製作磁磚拼貼，探尋陶瓷之鎮的全新美學體驗。「山裡的療癒轉運站 坪林茶文化之旅」以坪林茶業博物館為起點，串連石碇老街與淡蘭古道茶道段，細數坪林百年茶業歷史，在療癒茶山中忘卻煩憂。

山海交織 跨域一日

一日遊的漫遊指南，帶你走得更遠、看得更廣、玩得更深。漫遊在新北百餘公里，「臺灣最東端的漁港故事」從舊草嶺自行車騎行開始，聽海女與大海的呢喃，走過拱北殿絕景步道，最後是趣味的蛋糕體驗，把一整天的收穫帶回去給你的好友們。你可以橫跨萬里與金山，參加「北海岸地景漫遊」近距離看女王頭、泡足湯舒緩身心；也能試著尋找自己的繆思女神，走訪「藝術薈萃三芝生態」與藝術山房展開交流對話，前往珊瑚貝殼廟，尋訪海底龍宮。

除了大海，也有來自山的呼喚。「從深山走進小鎮 平溪、雙溪秘境之旅」前往平溪、雙溪秘境，欣賞萬馬奔騰的瀑布景色，看著點燃的天燈飛向山間，在休閒農場自製地瓜圓，山林永續之旅始於你我的足下。「新店人文探索×烏來原民風情」走進新店歷史長河，見證這片土地從農村到現代城市的發展，享受清涼的電廠冰棒；深入烏來老街，體驗濃厚原民文化，並乘坐昔日運送木材的古老臺車，聆聽山林間歲月流轉的故事。

城市之美 穿梭人間煙火

「府中1 公里×多元文化碰出新滋味」在府中為圓心的1 公里範圍內，細讀「枋橋」歷史人文發展，古城與當代新城互相輝映，前往華新街來一場東南亞文化小食驗，進行跨文化的美食交流。「常民生活美學探訪」在尋常百姓家發現日常生活美學：三百年新莊廟街見證開墾和繁榮；蘆洲李宅展現臺灣第一座國定古蹟的民宅之美；守讓堂重現五股在地記憶，空軍三重一村的眷村文化，則展現五湖六海共聚一堂的時代。

響應世壯運 文武雙全挺選手

跨域且多元體驗的11 條新北漫遊指南，除了歡迎民眾報名之外，特別針對具有2025 雙北世壯運參加者身分（ 含一般選手、帕拉選手、隊職員、陪同者、帕拉選手助理員），將可全額免費報名一次，讓新北市用文化相挺選手。

• 即日起-06/15

• 新北市全區

• 02-2960-3456#4569 吳小姐

• https://event.jwimarketing.com/culturetravel/

• 03/20 開放報名活動詳情請上官網查詢