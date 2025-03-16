Point ( ) Out ！新北漫遊指南
Point（ ） Out！北漫遊指南 指向無限新北
講到新北，你會想到什麼呢？ 2025 雙北世界壯年運動會即將來臨，為了迎接各路好手，文化局推出「Point（ ） Out ! 新北漫遊指南」，精選11 條路線，指向新北的無限面貌。活動將於3 月20 日開放報名，並提供世壯運參加者免費參加1 場，讓新北用文化挺選手。
周遊列博 新北主題文化體驗
走訪新北市博物館群，聆聽在地故事：來到瑞芳黃金博物館，遙想淘金熱潮，也能在淡水古蹟博物館與十三行博物館細品時光沉積。在鶯歌體驗磁磚拼貼，探尋陶瓷之鎮的全新美學體驗；到了坪林，更能在茶香環繞中回味百年茶業芬芳。
山海交織 跨域一日漫遊
新北擁有豐富的文化及自然資源，一日新北漫遊，帶你走得更遠、看得更廣、玩得更深。騎行舊草嶺自行車道，探索海女與大海的故事；漫遊北海岸地景，放鬆身心。深入平溪和雙溪山間秘境，品味小鎮風情；走進新店與烏來，傾聽山林間的細語。
城市之美 穿梭人間煙火
走進城市，發現現代與傳統交織的獨特新北魅力。府中地區展現古城與當代新城的互相輝映，在華新街感受跨文化的美食交流；或探訪各地民宅，體驗常民生活美學及在地記憶。
•03/20-06/15
• 新北市全區
• 02-2960-3456#4569 吳小姐
• https://event.jwimarketing.com/culturetravel/
• 03/20 開放報名活動詳情請上官網查詢
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