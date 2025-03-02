● 資料提供/ 新北市政府文化局

「茶山繚療」以五大美學廊帶的綠色山林為主軸，自111 年推出以坪林區茶山文化為主題的綠色療癒品牌。今年度以採集計畫到藝文永續意識的外擴延伸，強調守護土地修復自然的生機，並和在地店家茶青串聯，讓人潮自然流動於山城巷弄及自然環境中，探索內在嚮往的茶山文旅，採集屬於你個人的茶山記憶。

3 月15 日至16 日的週末，在春日峭寒的山溪環抱，邀您走入雲霧「繚繞」綠色山林中的坪林茶業博物館，洗滌忙碌庸擾的心靈染塵，佐以療癒鬆心的音樂表演，品嚐茶山茶酒吧帶來的心靈微醺，聽幾席茶言，把熱茶言歡，為您注入「溫潤清心」的能量。連續2 日質感品牌世紀大雲集，歡迎所有愛護大自然的您，帶著修養大地生機及永續守護坪林的心，自備餐具及環保袋，親臨感受藝術創作、生活美學、設計感濃郁的文創療癒市集。除了攪拌你的味蕾，更要撩撥你的視線、空靈你的雙耳，讓你深吸大地氣息、鬆弛身體的疲憊，引你逐步深入流連忘返的茶山盛宴。

為呈現年度主題「TEATOPIA」- 茶山烏托邦，將邀請金鐘獎、金音獎得主―韓國知名提琴家李東熙與沛元的聲波療癒室跨界合作，另外還有嶼浵．Isle of tone 等團體的療癒性演出；更有讓你重拾童心狂野體驗的「手作茶山遊戲場」；再順道帶著揉入茶山的野採飯糰「打包金瓜寮」，依照電子地圖路線，從坪林循古道晃悠石碇、新店，沿途採集山中大景，搜括一背包的負離子，再次浸潤森林療癒，只為了讓你再次想起坪林「茶山」，嘴角就揚起笑意。

•03/15-03/16

• 新北市坪林茶業博物館

• 02-2960-3456#4597 游小姐

• www.culture.ntpc.gov.tw

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