2025新北文化走春－金蛇出動

● 資料提供/新北市政府文化局

蛇來蛇去迎新年🐍

新北市政府文化走春品牌今年以「金蛇出動」為主題，結合新北五座博物館和國定古蹟林本源園邸（以下簡稱五館一園）與各藝文場館活動，串聯五條美學廊帶和周邊景點，邀您一起從春節一路玩到元宵。

第一波文化走春暖身活動，邀請您前往新北市藝文場館（五館一園、新北市美術館、府中15、空軍三重一村、板橋435藝文特區、新北市立圖書館總館、新北市藝文中心、新莊文化藝術中心），完成指定任務就可以把每日限量的貼紙帶回家。

初二到初五期間，只要前往五館一園拍下指定畫面、上傳到社群媒體或消費滿額，就送精美的蛇年限定好禮。還有打卡許願活動，在社群平臺許下新年願望，加碼再送新北博物館徽章。

而今年首度將文化走春擴充為一日遊程，以新北博物館為軸心，聆聽腳邊土地的故事，結合美學廊帶特色，安排不同的文化體驗。用藝術結合新北市立陶瓷博物館、新北市美術與周邊景點的「蛇采奕奕品三鶯．嘶嘶入扣觀陶藝」；以新北市立黃金博物館為軸心的黃金山城路線，串起地方產業的淘金路線，帶您走訪礦業文化；綠色山林路線，以靜心之旅走入坪林茶博館，感受茶山繚療的魅力；藍天海岸的淡八古蹟群，帶您暢遊新北市立淡水古蹟博物館群以及新北市立十三行博物館，體驗考古的趣味；最後是以文化交流為核心的遊程，參觀國定古蹟林本源園邸，走訪緬甸街並與新住民老師飲食交流，聆聽各種文化特色，體驗府中雙城的魅力。五條限量的免費遊程預計在1月中旬開放報名。

此外，新北市藝文場館也在走春期間分別推出適合全家大小一起參加的活動，例如：十三行博物館的階梯廣場，每天都會有不同的互動親子表演；淡水古蹟博物館準備了限量的斗方要送給大家；新北市鶯歌陶瓷博物館規劃了連續四天的活動，天天都有大小朋友喜愛的工作坊DIY和街頭藝人表演；坪林茶業博物館今年帶來「嘶嘶如意好運蛇進來」系列活動，邀請民眾來到茶博館，體驗復古遊戲、貪食蛇急急棒挑戰，初二當天特別準備了限量的開館禮要送給大家一起過好年。

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• 01/22-02/12

• 新北市立各博物館及藝文場館

• 02-2960-3456#4528 章小姐

• www.culture.ntpc.gov.tw

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