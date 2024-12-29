2025新北市美術館園區展「穿山而過」

● 資料提供/新北市美術館

新北市美術館「穿山而過Passing Through」戶外園區展將於1月18日至3月30日推出，邀請林淑鈴、莊普、張文菀、黎志文與魏柏任五位藝術家，以雕塑的筆觸和線條勾勒出一幅幅與周邊地景共生的樣態，並輻射出於作品內外、彼此之間因應間隙而生的碎散空間。通過充滿穿透性，富含份量感的「空」，從素描、寫生、 雕塑三體共構的角度描繪人與地景之間的關係。

「穿山」除了講述作品如何與自然相互依存，藉由其形貌與美術館周遭的地景對焦，也想像一種同寫生一般，描摹眼前所見景物的姿態。好似一邊拿著寫生簿，一邊觀察，一邊持續地走。

在與周遭景觀以輪廓對話的同時，「穿山而過」也思考戶外雕塑如何穿梭於空間、建立空間，最終成為空間本身-一個足夠輕盈的身體得以自由穿梭的空間；一個流動不居而逐漸滲透出形體的空間。

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• 01/18-03/30

• 新北市美術館園區 （鶯歌區館前路300號）

• 02-2679-6088 服務臺

• https://ntcart.museum/

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