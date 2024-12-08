2024 光映淡水—無垠之光

新北市立淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水-無垠之光」將於 12/14 在淡水海關碼頭盛大開幕，今年主題靈感來自蛇的曲線形態，代表無限的延展與變化，透過曲線與光的交織流動，呈現淡水悠久的文化脈絡與歷史痕跡，歡迎有興趣的人前來感受古蹟之美。

「2024 光映淡水」系列活動中，不容錯過的是《無垠之光》，共有兩組藝術裝置；洋樓窗檯上的小蛇，以五條美學廊帶的藍色為主題，呈現「藍天海岸-古蹟文化」的獨特韻味。蛇腹部分採用磚紋設計，巧妙地融入建築特色。蛇身盤繞形成一個大愛心，希望給大家滿滿的幸福。尾端則是Q 版的響尾蛇尾巴，寓意在敲響新的一年，讓 2025 年充滿聲勢與活力。而由藝術家王俊淵設計的 9 道光廊，以白與藍光色系交織而成，遠望宛如一條巨蛇蜿蜒貫穿整個淡水海關碼頭，壯麗非凡。最引人注目的是高達 3.4 公尺的蛇尾直衝天際，祝福來訪的人一飛衝天，蛇來運轉。

除了藝術裝置之外，還有特色市集、歌手演出及趣味遊戲，邀請大家一起來參與；12/14、12/15「小農市集音樂會」，特別邀請北海岸的小農們來設攤，新鮮農產品一次購足。12/21、12/22「耶誕市集音樂會」，吃喝玩樂樣樣有，真理大學大禮拜堂也特別免費開放入場管風琴音樂會，一睹全國三大管風琴的機會僅此一次。12/28、12/29「特展體驗活動」則是推出趣味小遊戲，讓大家在闖關中探索《稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展》，寓教於樂。12/31「閃耀新北- 1314 跨河煙火活動-古蹟舞臺」邀請阿跨面、Blueburn、原子邦妮、田約翰等知名歌手現場演出，陪大家在跨河煙火秀中迎接 2025 年。

• 12/14-2025/02/16

• 淡水海關碼頭

(淡水區中正路259號)

• 02-2623-1001 服務臺

• www.tshs.ntpc.gov.tw

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