魔幻光影 嬉遊林園

聯合新聞網／ 新北市藝遊
光雕秀以林家花園建築美學為設計發想，帶給民眾新體驗。
光雕秀以林家花園建築美學為設計發想，帶給民眾新體驗。

【魔幻光影 嬉遊林：夢幻啟航 童趣無限】

嬉遊林園魔幻光雕秀閃耀登場！由新北市文化局精心策劃，以林園建築美學為基礎，融合光影技術，打造一場夢幻視覺饗宴。隨著主角小芳與阿嘉的引領，觀眾進入魔法般的來青閣，體驗充滿魔法與童趣的奇幻夢境。

【光影奇遇 夢遊古今】

風格光雕秀與沉浸式視覺饗宴。活動自113年11月15日至12月28日，每週五、六日晚6:30至8:30預計演出4場次，融合光雕科技與古蹟美學，來青閣瞬間變身為一個魔幻般的夢境世界，帶領觀眾身臨其境，進入奇妙的視覺冒險。

【真人舞蹈 奇幻演出】

12月14日場次，邀請舞蹈藝術家施旻雯現場演出；12月28日場次，邀請施旻雯與太古踏舞團共舞，光雕搭配真人演出翩然起舞，邀請親子一起享受這場童趣與藝術共舞的盛典。

【揮動畫筆 繽紛夢境】

觀賞光雕秀表演後，觀眾現場還能通過手機繪畫，參與互動！發揮豐富的想像力，將創意繽紛的畫作投影在來青閣上，讓你心中的夢幻色彩在歷史與現代的交織中翱翔。一起為為光雕秀增添更多動感與生命力。

歡迎大小朋友一同來到夢幻林園，舞動新北，開啟童趣奇幻之旅！

• 即日起至12/28

• 國定古蹟林本源園邸

( 板橋區西門街9號)

• 02-2965-3061#23 服務臺

• www.linfamily.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

融合光雕科技與古蹟美學，帶領觀眾進入奇妙的視覺冒險。
融合光雕科技與古蹟美學，帶領觀眾進入奇妙的視覺冒險。

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