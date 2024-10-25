●資料提供/新北市立黃金博物館

新北市立黃金博物館自2004年開館，今年將邁入20週年，特別規劃「金博20年 好友來祝福」系列活動，將帶您體驗礦業文化的魅力，一起分享20週年的喜悅！

「金博20年好友來祝福」系列活動包含4大主軸，第一項從10月21日起跑至11月3日，推出「回首20。初到金瓜石」互動闖關；民眾透過活動體驗包與學習單，穿梭博物館內外各展區進行解謎活動，完成任務後不僅有機會獲得限量紀念小禮物，更可參與全臺唯一、重達20公克的20週年黃金紀念金幣抽獎！其他更多好禮包含金箔酒及在地花茶，獎項將於11月4日抽出，期待每位參加者能與金博館一齊同歡。

11月2日辦理「那一年，我們和金博的20歲」，金博館號召5位與博物館同年同月同日生、或同年同月生的20歲民眾，與20名一般民眾，一同在博物館裝飾糖霜餅乾並完成闖關，即可獲得活動證書與紀念禮品，連結與金博館獨特的生日回憶（本活動需事先上網報名，額滿為止）。

11月2日至11月4日，金博館連續3日將舉辦「礦山金喜市集」，邀請特色文 創攤位及友好館舍參加，提供各式好吃、好玩及驚喜的寓教於樂攤位內容，結合表演團隊、在地學校帶來熱烈的演出，共同打造一場歡樂的大型生日派對。

另外，黃金博物館從2010年起與日本島根縣大田市立石見銀山世界遺產中心展開一連串包含特展、研究發表及田野調查的交流，11月4日館慶當日金博館也特別邀請石見銀山世界遺產中心、島根縣議會議員、大田市教育部、島根縣教育廳文化財課世界遺產室及日本大田市觀光協會來臺觀禮、參與活動，並舉行與石見銀山世界遺產中心舉辦締結姐妹館簽定儀式。

日本石見銀山為江戶前期（16世紀）日本最大的銀山，自1527年發現銀礦到 1923年停止開採為止，持續開採近400年，2007年列入為世界文化遺產，為亞洲第一個入選為世界文化遺產的產業遺產。金博館與石見銀山世界遺產中心具備相同的核心理念，十餘年來不僅透過公私協力，保護礦業遺址、區域文化景觀，更致力於提供觀光客良好的參觀環境，維護當地居民生活方式。雙方能在館慶之日締結成為姐妹館，並於本館大地館1樓辦理「世界遺產在礦山-石見銀山交流特展」，開啟更多友好合作，意義非凡。

•即日起至11/04

•新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

•02-2496-2800# 2811、2812遊客服務中心

•www.gep.ntpc.gov.tw

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