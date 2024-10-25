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2024臺灣國際陶藝雙年展

聯合新聞網／ 新北市藝遊
2024臺灣國際陶藝雙年展
2024臺灣國際陶藝雙年展

●資料提供/新北市立鶯歌陶瓷博物館

「2024臺灣國際陶藝雙年展」為臺灣陶藝界兩年一次的盛事之一，將在2024年10月4日於陶博館3樓特展室盛大開展！本屆為作品競賽，共有來自66國、1,216件作品熱烈參賽，創下此展歷年最高的徵件數量。評審團由7位享譽國際之陶瓷藝術領域的專家學者組成，經過兩階段審慎 評選，最終選出74件高水準作品於現場精彩展出。

首獎由來自日本的佐藤雅之獲得，其作品《殼之巢22-05（喧騷）》由多個如蛋殼一般光滑的繭狀個體連結而成，外殼潔淨溫潤，彼此相互結合成為堅固巢穴，透過光影變化展現作品生命力。金獎作品為權真姬《概念核心_甕》，由兩件甕器結合，跳脫韓國傳統甕形，以精細手法將細薄瓷 土條分層堆疊。

銀獎作品為黃婧《回#12》，外型宛如中文「回」字，也象徵生命循環，展現陶藝家獨特的技法與陶瓷媒材的細緻度。銅獎作品為尤利婭．巴蒂蘿娃與馬拉特．穆哈梅托夫的雙人創作《白鳥III》，展現鳥類的輕盈型態，羽毛的輕盈與底座的穩重形成強烈對比。

藝術家運用不同製作技術，挑戰陶瓷媒材的各種變化與可能性，呈現陶瓷的光滑與紋理，展現穩重與輕盈的樣貌，透過「2024臺灣國際陶藝雙年展」跨國交流，匯聚創作能量，成為當代陶藝趨勢參考指標之一，譜出其美麗絢爛的一頁。歡迎大家於展覽期間到新北市立鶯歌陶瓷博物館 欣賞陶藝綺麗豐富的面貌。

•即日起至2025/04/06

•新北市立鶯歌陶瓷博物館（鶯歌區文化路200號）

• 02-8677-2727#831、832服務臺

• www.ceramics.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊11月號
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