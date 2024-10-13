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府中奇幻城-府中15《少年拍Video Format of You》特展

聯合新聞網／ 新北市藝遊
府中奇幻城—府中15
府中奇幻城—府中15

● 資料提供/府中15

2007年，蘋果發表第一代iPhone智慧型手機以來，人們的生活方式和觀看視角發生了巨大變化。攝影功能和網速的提升，以及近兩年流行的生成式 AI技術，在物理空間、概念想像和功能使用上，都大大擴展了當代對影像的認知。同時，資訊分享門檻降低，自媒體、網路直播平臺和社群媒體效應，開拓出一道影像自身的裂縫，成為這個世代的觀景窗。鏡頭逐漸從攝取他者的「Shooting」（攝影）轉向自身的「Selfie」（自拍），短影音的興盛不再僅是傳播的潮流，或是用戶建立自我形象和認同的平臺與媒介。這種新型的影像生產與觀賞方式，帶來影視意涵的擴張，代表著這個時代的美學。

本次展覽名為「少年拍Video Formatof You」，描述新世代同時具備短影音「觀者」與「拍攝者」的特性，以建立少年少女們與影視美學的連結為目標，邀請參觀者進入展場，探索影視跨領域的奇異點。展場分別為三樓「角度房 Angle Room」、四樓「TheTransition 過場」以及五樓「DStyle Carousel這就是我」；將建築、裝置、藝術家影像、燈光作品與影視美學融合並置。其間散佈自媒體挑戰（challenges），呼應短影音的流行趨勢。觀者彷彿進入一個創造影片的實體空間，在「少年拍」中練習並完成屬於自己的影片格式（video format of me）。

展覽從一樓出發，以藝術家陳楷恩及新創團隊Sprout所創造的拼貼拍貼機空間破題,象徵每個從擁擠社群中急欲表達的多面向自我。在進入觀展找出自己的影像格式之前，與透過拍貼機，凝視自己與他人，作為跨入虛擬影視世界的前哨站。

3樓「Angel Room角度房」，從物理空間出發，高低低高，瘦矮矮瘦的階梯層架、倒轉空間，構成多層次的觀看視角及身體經驗。互跪合作社的肢體演出暗示了肢體在自媒體世界中觀看／拍攝視角的運鏡方法，帶出社群中的完美與錯誤；SIZIBU®Digital Lab 帶領觀者Zoom In Zoom Ou構建仙郎仔（sīn-lâng-á，壁虎之臺語讀音）攀爬的別樣風景。

四樓「The Transition 過場」，劉瑞芸「生活的繭」以多個生活物件呼應物件間微小的情緒連結；林瑜亮「我們不過是文化與技術的縫合怪」從素材包、上傳行為討論自媒體時代我們分享、珍藏將自己過渡到線上的縫合過程;吳美琪「You Maze MeFeel at Home」將超現實的物件攝影結合燈光、物件，搭配充滿反射材的空間創造物件之間、虛實之間、我們成為影像的奇幻過程。

五樓「Style Carousel 這就是我」，是自媒體時代個人風格放送的精華。LVMH 年輕服裝設計師得主江奕勳構建的紅色遊戲間體驗他創造的AC World VR遊戲；Bio_ogist黃金葛暗示自媒體時代複製、迷因、快速的扦插現象；到LYY營養影片的角色冷凍庫探討後製、配樂、自我形象擴充的個人攝影棚，「Style Carousel 這就是我」標示著此世代交叉影響卻又獨立存在的個人風格，鼓勵大家一起加入「少年拍」。

11組新世代藝術團隊聚集，彼此平行、各自闡述著截然不同的影視美學。除了透過藝術作品，展場中設立數個自媒體挑戰（challenge）關卡，應請參觀者除了輸入風格，也輸出個人創意，在活動中，拍下每個人獨特且自由的影像作品。

• 10/05-2025/02/16

• 府中15

（板橋區府中路15號）

• 02-2968-3600服務臺

• www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上府中15官網

新北市藝遊10月號
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