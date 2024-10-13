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2024新北市眷村文化節-「在一村 說眷村」

聯合新聞網／ 新北市藝遊
露天電影院
露天電影院

● 資料提供/新北市眷村文化園區空軍三重一村

新北市眷村文化節邁入第15屆，今年以「在一村，說眷村」為主軸，帶動年輕人參與傳承眷村文化，透過創新有趣的活動展現眷村獨特的「青風潮」。

有「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽、還有經典的甬道導覽、包水餃、文化對談、露天電影院、闖關串門子遊戲等，企盼吸引年輕一輩共同展現眷村文化在當代的新意，寫下新的眷村故事。

整體活動以新北市眷村文化園區空軍三重一村為主場，9月28日開幕當日，特別邀請天馬劇創作團帶來精彩的歌舞劇表演，展示眷村的歷史與文化，讓觀眾走進時代感，緊接著脫口秀爭霸賽冠軍專場演出，看青年學子以幽默逗趣的方式詮釋眷村文化，下午還有包水餃體驗、眷村名人文化對談，傍晚有眷村光舞秀、露天電影院，歡迎大家一起，享受秋夜的快活。

2024新北市眷村文化節的活動一路持續至10月27日，每周末都有眷村市集、闖關活動，帶大家用遊戲的方式，感受左鄰右舍串門子的親切，闖關成功可兌換限量的紀念品，還有機會到菁桐照相館穿旗袍體驗懷舊風華，拍攝專屬復古相片。此外，眷村文化對談還將巡迴至五股貿商眷村文史館、新店大鵬華城、板橋大庭新村等地，歡迎有興趣的朋友們鎖定「空軍三重一村」臉書粉絲專頁，或活動官網，掌握最新活動訊息。

• 即日起至10/27

• 新北市空軍三重一村

(三重區正義南路86巷)

• 02-2979-1816#15

• 空軍三重一村

• https://www.2024新北市眷村文化節.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊10月號
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