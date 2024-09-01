永皴燒－邱永豐創作展

● 資料提供 / 新北市立鶯歌陶瓷博物館

陶藝家邱永豐運用獨創技法「永皴燒」，以泥條為皴，將泥線繚繞，構築多樣器物與山巒造型。本次展覽共展出30組件作 品，提供觀者欣賞陶藝層次豐富而多元的 表現型態。

「皴」是自然機理的線條表現，而邱永豐名字中有「永」字，因「燒」而使陶瓷焠煉成形，因此稱之為「永皴燒」。邱永豐從事生活陶製作已20年資歷，「永皴燒」的獨特創作技法於削蘋果的過程中悟出靈感， 削出的皮成長條帶狀螺旋的樣態，進而發展出有別於一般陶藝製作的泥條盤築成形技術。

喜愛大自然的邱永豐，以大地為師，時刻觀察地質及岩表，透過重新發掘中國山水畫的符碼—皴，結合個人內在風景與多 年的實驗與改良成果，創作「行山之永皴 燒」系列。《永皴瓶1》、《永皴瓶12》， 以有機線條再造傳統陶瓶的可能性，呈現 出不同的表現形式；作品《山行》、《烏山行》堆疊變化多端的層巒山景，開啟與大地間的連結，反映出他的內在風景。

邱永豐透過「永皴燒」塑出自然的地表樣貌，讓陶瓷如畫布般，推展出泥顏的豐富肌理，表現山景的層次與斑駁質地，使觀者如遊走於奇山異石間，覺察自然的流 轉變化，擁抱真樸簡約之美。歡迎大家於展覽期間來鶯歌陶瓷博物館一睹邱永豐獨樹一格的美學世界。

• 即日起至09/29

• 新北市立鶯歌陶瓷博物館 （鶯歌區文化路200號）

• 02-8677-2727#831、832 服務臺

• www.ceramics.ntpc.gov.tw