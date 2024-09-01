2024新北市街頭學校

● 資料提供 / 新北市政府文化局

「2024 新北街頭學校」正式開學！展覽 X派對 X 潮流體驗課 今年暑假最酷的街頭全科班就在府中

如果街頭是所學校，你想要學些什麼？「新北街頭學校 School Of The Street」於 6 月 19 日至 9 月 26 日暑期限定開課！3個月限定期間以府中 15 為據點，打造層層主題式的室內展覽及課程，8月3日起連續三個週末，還特別攜手知名街頭賽事、當紅音樂人、DJ 及跨界品牌市集，在府中地區推出一系列室內、外活動，讓大家打開感官，接收府中的街頭能量！

府中 15 化身街頭烏托邦 新北街頭學校週末不打烊

首屆新北街頭學校特別設計「新」字校徽，回應街頭至上、街頭之事永遠最新的精神。活動策劃運用府中 15 垂直向上的建築特性，將空間設定以樓層劃分，推出四大主題展區，跨足肢體律動、生存哲學、街頭美感、書報知識等全方位街頭領域，塑造一個與眾不同的垂直烏托邦！

為了打破校園只在平日上課的既定框架，「新北街頭學校」週末不打烊！8月至9月間的週末，不定期推出各式潮流體驗課，8月17、18日更將舉辦以樓層主題延伸的「限定派對」，讓大家週週都能入校補課。

四大主題展區&限定派對 觸動你的街頭DNA

四大主題展區以板橋的田調採集為基礎，每層樓皆有不同的街頭領域前輩或新生代街頭玩家坐鎮。

5樓「新律動(GROOVE OF THE STREET)」展區，帶領大家直擊校園的街頭現場，透過隨機街訪一探新北的高中街舞社、嘻研社、滑板社對街頭文化的獨特見解，展現學生釋放自我的身體律動感。而 8 月的限定派對「搖擺吧，街頭的律動！」，將通過豐富的節奏律動組合，與大家一起探索肢體可能性，不僅特別邀請日本DJ SHOTA、Vicar輪番演出，還有街舞老師學耀、Taco 將難得以 DJ 的身分分享歌單；此外，新生代活躍的派對組織Butter、NOD TOWN、饒舌團體西屯純愛組等人都將在現場帶來不容錯過的精采演出！

4樓「新思維(KNOWLEDGE OF THE STREET)」展區，則是向臺灣當代街頭文化的經典人物取經，手把手傳授前輩們勇闖街頭的生存哲學。8 月限定派對「源自街頭，生存的哲學」，邀請到爵士女伶9m88 X 經紀人 Mia、幻術師大仙、導演謝乾乾、街舞老師田一德等人，在現場的Live Podcast為大家拆解街頭藝術家的獨特思路。

3樓「新視野(VISION OF THE STREET)」展區，以「視覺派對」為概念，邀請知名街頭影像創作者分享跳脫 框架的創作宇宙，以極具張力的視覺體驗，展現自由奔放的街頭美學。8月限定派對「穿梭於虛實的視覺派對」，將用衝擊的聲響與視覺，帶你穿梭虛實世界；由國際級 DJ Sonia Calico 擔任主秀，邀集演出策展人 DJ Ao Wu、台北次文化派對好手DJ Botherbones、PublicProperty Princess、Katrina、BENN、BaloneyBillionaire、Troubl3p 刺激你的感官，更特別邀請音樂人 E1and、李紅以 DJ身分登台演出，跨界而生的火花令人期待。

1樓「新知識(READ OF THE STREET)」展區,設置輕盈落地的街頭書報攤，展示街頭文化選書、潮流領路人音樂歌單，用一杯咖啡的時間向大家傳遞迷人的街頭藝術新觀點；此外，街頭學校開學期間與1樓典藏咖啡合作「街頭學餐」，從開胃小時到夏日飲品，提供營養滿分、活力滿點的期間限定餐點!

輕鬆無負擔的潮流體驗課 給你學校不會教的超酷技能

「新北街頭學校」開學期間不定期推出潮流體驗課，以「玩樂、嘗試、互動」為核心理念，邀請各領域創作者以輕鬆易學的方式傳授街頭文化的多元技藝，舉凡學校裡不會教的花式鞋帶綁法、T恤塗鴉網印、花卉噴漆塗鴉到一球入魂的劍玉招式，在這裡都能輕鬆學到！此外，府中15為響應「新北街頭學校」暑期限定開課，同步在2樓常設展區域及地下1樓的放映院，規劃串聯展區「街頭塗鴉藝術展」、「街頭電影馬拉松」，讓不同族群的街頭文化愛好者，都能在街頭學校內找到自己的舒適圈。

繽紛戶外活動 打造最潮街頭舞臺

「2024 新北街頭學校」除了有趣的室內展區及潮流體驗課外，8月3日起連續3個週末，在府中廣場還會推出好玩的系列戶外活動。第一週「Young新北」由新北市各大高中社團的表演拉開序幕，第二週「週末藝術秀」則進一步結合街舞演出、虛擬實境及運動體驗，同時還有「2024新北FUN 街頭國際街舞大賽」在板橋體育館登場；最後一週除了延續往年備受矚目的「MADSTREET 狂熱街頭」饒舌比賽、「墨路行者」國際塗鴉大賽外，也特別推出熱鬧吸睛的「街區派對」，邀請臺饒新勢 Multiverse、《大嘻哈時代》林潔心、PIZZALI、當紅派對組織國語作業簿、BALLZ OUT等音樂人輪番上陣演出，歡迎大家與我們一起聚集府中，親自體驗擁有多樣魅力的街頭文化！

街頭是屬於每個人的舞台，「2024新北街頭學校」在府中15，等你入學！

即日起至09/26

• 府中15

(板橋區府中路15號 )

• 02-2968-3600 #211 總機

• www.schoolofthestreet-ntpc.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢