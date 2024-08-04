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2024礦山藝術季

聯合新聞網／ 新北市藝遊

<2024礦山藝術季>

● 資料提供 / 新北市立黃金博物館

新北市立黃金博物館連續五年舉辦「礦山藝術季」，透過共創、共學、共感，與在地居民共同打造充滿礦味的藝術季。「2024礦山藝術季」以「每個人都是一座礦山」為主題，於7月5日至8月25日舉行，號召民眾化身為「文化礦工」，走入水金九礦業文化資產，探尋山城聚落裡的寶貴的「文化之礦」。

水金九礦山承載著臺灣歷史的過去，積累的豐饒礦業知識與礦山文化，是如同黃金般珍貴的「文化之礦」。2024 礦山藝術季以「每個人都是一座礦山」為題，實踐「礦山藝術季」以水金九聚落居民為主體的定位，將礦山元素與多元藝術相互結合，打造充滿想像力與好奇心的感官場域。

2024年藝術季透過策展人魏竹君邀請兩位女性藝術家，王怡婷募集了舊家具並與新山里編織班合作創作「空餘跡」，賦予舊家具新生命，也對應過往生產製造的生活回憶，呈現家的歸屬感；聲音藝術家鄭琬倩則蒐集礦山的聲音，打造作品「聆聽的身態」，邀請民眾在隨機或倒轉的聲音裡，聆聽時間、空間與自我。兩件作品皆蒐集礦山日常記憶，打造出各樣人與大自然互動的裝置，結合2023年的3件地景藝術作品「洗衣井的秘密通道」、「時光之所」以及「礦山共農計畫」，透過裝置，博物館、藝術家與居民合作，將帶領「文化礦工」感受山城之美。

藝術季也推出3條路線、6個場次文化行旅，由在地達人帶路，旅途中搭配博物館開發的繪本及DIY手作。表演藝術則由瑞濱國小原民舞蹈社與薩克斯風打擊樂團，於藝術家創作作品旁，帶來「礦山原舞曲」的演出，期望透過不同族群視角，帶給藝術季不同的面貌。

礦山藝術季活動精彩豐富，在地夥伴也共襄盛舉，新北市立圖書館瑞芳分館活動期間推出黃金與黑金書展、畫展、影展、礦山快樂故事屋與礦車DIY等活動；新北市經濟發展局以及新北市民宿協會、九份商圈發展協會也提供住宿及購物優惠，黃金博物館後續也將推出3場教育推廣活動，更多資訊詳詢 2024礦山藝術季活動官網https://mineartfestival.com/查詢。

即日起至 08/25

• 新北市立黃金博物館(瑞芳區金光路8號)

• 02-2496-2800#2811

、2812 服務臺

• www.mineartfestival.com

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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