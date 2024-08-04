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流光—植物灰釉特展

聯合新聞網／ 新北市藝遊

● 資料提供 / 新北市立鶯歌陶瓷博物館

　　本次展覽以鶯歌陶瓷博物館出版之書籍《灰釉-植物灰的故事與應用》為基礎,透過研究能量展現出灰釉不僅是一種材料與技術、文化傳承和生活方式的象徵,更是蘊含集體精神的選擇與價值。展覽聚焦在以灰釉為中心所發展的陶藝文化脈絡，展覽單元從灰釉「發現與探索」、「臺灣灰釉的系譜」到「與灰釉共享風格生活」等三個面向展開。

　　灰釉，一種將植物灰燼轉化為陶瓷表面玻璃質的材料，經過數千年發展歷程，從早期自然落灰成釉的發現到人工採集變化裝飾風格的開發，隨著各地環境元素及匠人的巧思，灰釉形成的藝術美感，貫穿東亞文明的璀璨歷史。

　　灰釉不僅成為材料表現的研究對象，也成為陶藝技術及精神領域創作開發的支脈。陶藝作為一個具有高度技術門檻和豐富文化內涵的領域，開發物質多面性的應用，正是創作工藝的寶藏。灰釉近年來成為社會參與的一項載體，陶瓷從業者與創作者透過陶瓷材料與灰釉的結合應用，持續創新產出各式風格與脈絡的作品，形成系列灰釉的表現與態度，在臺灣陶藝創作中，已可見灰釉譜系，藉由多樣多元的創作，呈現灰釉與日常生活共同交織出的多種風情。

　　「流光―植物灰釉特展」匯集跨越時空的窯口樣本、同一流派系統的作品，展現從原始青瓷、各色灰釉，延續至現今各國流行的柴燒自然釉。由灰釉熔流形成動人抽象的美感，結合陶瓷材質的特性與型態變化，灰釉引人探索陶藝裝飾風格的創新可能。

即日起至09/22

• 新北市立鶯歌陶瓷博物館

(鶯歌區文化路200號)

• 02-8677-2727#831、832 服務臺

• www.ceramics.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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