2024新北市兒童藝術節：怪獸王國
● 資料提供 / 新北市政府文化局
一年一度新北市兒童藝術節將在7月13日至21日熱鬧登場！今年的主題是「怪獸王國」。
融合表演藝術、藝術裝置、體驗、市集及設計參與等一系列豐富活動，主場域位於 新北市市民廣場、市府大廳，並延伸至板橋區府中廣場及文化局所屬各藝文中心。此外，新北市轄屬之藝文場館，亦推出怪獸聯 盟系列專屬兒藝節響應活動。今夏，邀請大小朋友和怪獸們一起展開怪獸王國的奇幻旅程！
今年兒藝節，再次與teamLab合作，市府大廳將化身為巨大的科技藝術樂園，大廳中間置放「奇幻城堡」，讓小朋友彩繪建築物、汽車、飛行物等圖像並掃描至3D城鎮中，參與的小朋友可以共創城市風貌，透過觸碰投影，還可以改變物件的動作，讓小朋友可以認識空間、城市運作，增進創造力與表達力。還有「小人兒所居住的桌子」，小朋友只要動動手指，就可以讓小人兒們滑行、跳躍和攀爬，還能一邊學習牛頓運動定律。
2024年新北市兒童藝術節除了在上述場域外，也將活動場域延伸至新北市各博物館，如：新北市立淡水古蹟博物館、新北市立黃金博物館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立十三行博物館、新北市立圖書館及林本源園邸、坪林茶業博物館等藝文館舍，將於兒童藝術節期間規劃專屬響應活動「怪獸聯盟」，而深受小朋友喜愛的卡牌挑戰賽，今年推出全新卡牌歡迎來蒐集。
暑假歡迎帶孩子來兒藝節跟怪獸們，一起快樂探索怪獸王國，開啟歡樂的奇幻旅程。
07/13-07/21
•新北市政府、新北市藝文中心、美麗永安藝文中心、新莊文化藝術中心、新板藝廊
• www.culture.ntpc.gov.tw
•活動詳情請至官網查詢
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