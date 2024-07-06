2024楊景翔演劇團 《尚青培訓計畫》

● 資料提供/樹林藝文中心

尚青系列，是楊景翔演劇團從2015年開始的一個系列。2015年的尚青系列起源自潘冠宏編導的作品《S.O.P-Seekers Of Performance》，該演出獲得文化部的【創作新秀計畫】補助，於2015年5月29日至31日牯嶺街小劇場二樓藝文空間演出4場。尚青計畫的本意，就是期望這個系列可以給予年輕的創作者發表作品的平臺。而自2016年開始，團隊將尚青計畫加入「培訓」，並名為「尚青培訓計畫」，其目的在於給予甫出校門、對劇場工作有熱情的青年們一個平臺，藉由劇團的訓練和輔導演出呈現的方式，讓這些有潛力，但卻沒有機會作進一步的訓練和專業表導演工作的青年們，有一個從徵選、訓練到公開 呈現接觸劇場實務的機會。

楊景翔演劇團已經自2016年開始，於臺北舉辦過四屆的尚青培訓計畫，並在2019年應臺南文化局的邀請，在臺南藝術節系列節目中舉辦臺南版的尚青培訓計畫。劇團除了年度演出之外，更希望能在尚青培訓計畫這個平臺和新生代的創作者、表演者有一起學習和成長的機會，也因此希望未來繼續以兩年為一期在臺北舉辦「尚青培訓計畫」。同時期待這個計畫能提供青年藝術家不同的學習經驗與養分。

2024年尚青培訓計畫與新北市政府文化局合作，將首次在樹林藝文中心演藝廳呈現演出，相較於之前幾年的呈現，今年將可以開放更多的觀眾入場。歡迎一同索票觀賞本次的呈現，並給予這個計畫鼓勵或指教。

07/05〔五〕19:30

07/06〔六〕14:30、19:30

07/07〔日〕14:30

•樹林藝文中心 （樹林區樹新路40-8號）

• 0916-277-592 吳小姐

•楊景翔演劇團-Yang's Ensemble

•索票資訊已於6月公告，更多活動詳情請上官網或電洽查詢