2024新北市生音藝術節

● 資料提供 / 新北市藝文中心

音樂，對於人，對於生活，對於生命，是必要的存在—2024新北市生音藝術 節，結合既有表藝品牌「新北音樂劇節」與「樂壇新星」自7月起至10月，包含跨域音樂沙龍、音樂戲劇展演、兒童音樂劇體驗營等活動，邀請國內優秀青年音樂家、音樂劇團隊共同策劃呈現今年活動。

在音樂戲劇展演部分，結合過往累積的劇場能量，本次邀請到三組性質各異的團隊帶來風格多元音樂劇及舞臺劇演出。著重臺灣2.5次元劇場作品發展的三點水製藝文化將帶來《我與你們的大冒險》，以開臺的表演形式與觀眾分享遊戲與生活的相互陪伴。

以原創阿卡貝拉音樂劇為起點的A劇團將帶來華文原創音樂劇《墜落之前》Revival，講述學校對於校園死亡案的隱瞞和包庇，校刊社長不願放過這個機會，決定將學校隱瞞真相的行逕公諸於世。

天馬戲創作劇團將帶來原創馬戲音樂劇《腳不落地的孩子》，講述母子因一場衝突，意外掉進了不該進入的世界。本次三檔演出的不同調性與特色，也將展現目前臺灣音樂劇及舞臺劇發展至今的多元與多變。

本次藝術節也推出「兒童音樂劇體驗營」，帶著孩子從音樂劇表演基礎的歌唱、舞蹈與表演課程出發，在夏日裡持續探索藝術的樂趣。透過遊戲的引導，讓小朋友在輕鬆自在的環境中認識音樂，進而培養不一樣的美感。

• 07/29-10/06

• 新北市藝文中心 （板橋區莊敬路62號）

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