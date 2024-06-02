●資料提供 / 新北市政府文化局

「2024新北市鼓藝節」訂於5月25日至6月22日期間，於新莊、石門、樹林、三重、石碇等5個區域舉辦系列巡演活動，邀請各地民眾共同參與並欣賞精彩熱鬧的鼓藝演出活動。今年主題「出擊」，將以響亮的鼓聲，觸及新北各地，藉由鼓藝串聯地方藝文能量，一起共響新北。

新北市新莊地區早期因淡水河航運交通而逐漸繁榮，民間各種娛樂活動也日益興盛，鼓是戲班及廟會表演活動中不可或缺 的元素，在地的製鼓業也跟著發達起來。 鼓藝節自民國96年起推動，每年規劃至新 北市不同行政區域巡迴表演，持續透過藝文展演方式，將鼓藝推廣至各區，提供各地朋友就近欣賞機會。

今年鼓藝節於5月25日晚間在新莊體育園區陽光草坪開幕，由新莊在地學校鼓隊為鼓藝節揭開序幕，並邀請到「優人神鼓」帶來精湛的鼓藝演出。今年演出卡司包括「御鼓坊」、「空空把西非擊鼓樂團」、「臺灣拉丁重擊」、「安地斯樂團」、「歐陽慧珍舞蹈團」等，精彩呈現世界多元類型鼓樂；還有「宋坤傳藝」與「康妮媚」，將以傳統鼓結合小提琴，推出創新跨界聯演。演出活動內容融合多元呈現，將帶來鼓藝展演豐富的樣貌。

2024新北市鼓藝節將巡迴新北市5個場域，5月25日在新莊體育園區陽光草坪、 6月1日在石門區公所前廣場、6月15日在樹林區山佳火車站前廣場、6月16日在三重社教館演藝廳及6月22日在石碇國小操場，邀請大家共襄盛舉。相關資訊刊登於新北市政府文化局官網，歡迎持續關注最新訊息。

新北市藝遊-6月號刊

• 即日起至06/22

• 新北市政府文化局 （板橋區中山路1段161號28樓）

• 02-2960-3456#4640 彭小姐

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