全視之眼—2024 機動眼國際動態媒體藝術節

● 資料提供 / 府中15

《全視之眼（All-seeing Eyes）— 2024 機動眼國際動態媒體藝術節》透過實驗 創新性動態影像作品，匯聚各種形式影像 動態藝術，包括錄像裝置、音像藝術、互 動裝置和擴延電影等，經由藝術家觀察當 代社會現象的深刻詮釋下，引導觀眾探索 視覺影像如何介入生活、思想、資訊和政 治等效應影響。本年度策展主旨探討影像 媒體的流動傳播現象，反思當代社會情境 中人類對於視覺感知的高度依賴，誠如華 特·班雅明( Walter Benjamin )在論及 新媒體技術發展對於人類思考方式的影響， 他認為這種轉變即體現於視覺文化領域， 並且改變我們看待世界的認知方式。經此 思考下，展覽深入探索影像媒體的視知覺 意圖，透過詮釋、延伸與解讀社會現象， 揭示出影像製造、影像複本到影像科技的 意識形態，反映交織出時間、空間、文化 與社會領域的圖景地帶。

本展覽邀集多位國內外當代藝術家同台 展出，引領觀眾從圖符象徵、影像訊息到科技媒介的流變境況，觀察藝術家如何聚 焦於自身處境的焦點位置，透過影像媒體 所折射出立身方式下，思索個體介入社會 的溝通對話方式。觀眾將見證多元創作議 題結合影像載體，藉由藝術家提取意義資 訊抑或創造嶄新內容，指涉出日常隱喻、 社會流動、科技反思等觀點，企圖擴充視 覺邊界並展開思辯對話。展覽亦特別規劃 西班牙畢爾包「Bideodromo國際實驗電 影及錄像藝術節」精選作品參與展出，期 間規畫多場表演活動與藝術家座談，除了 促進跨國文化與藝術的跨界互動，並且實 踐跨領域實驗影像創作交流平台。

• 即日起至06/10

• 府中 15 （板橋區府中路15號）

• 02-2968-3600#211 服務臺

• www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢