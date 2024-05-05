2024穿越新北：地方量繪

● 資料提供 / 新北市美術館

作為新北市美術館開館前的公眾計畫，「穿越新北」自2021年啟動，從藝術史回看新北藝術的發展，2022年以新北市各區 在地生活、山河地景、產業經濟等面向，思考藝術、文化及社會脈絡的發展狀態及交互影響，探索不同區域的地域文化、產業及藝文創作的連動。今年，穿越新北以「地方量繪」為題，從研究評論、口傳敘事、在地實踐、田野踏查等路徑，規劃5場公眾活動，思考地方的在地風景、民間藝術與常民生活等，如何經過當代人的創作實 踐，得以傳承、延續，甚至激盪出新的文化風景。

「穿越新北」系列活動邀請不同專業背景 的創作者、實踐者及研究者，以對話、走讀、 表演、放映、展示等形式，與大眾共同測量、 描繪並感知地方、當代生活與藝文生態的交 織面貌。（活動免費，需事先報名。）

穿越新北-活動資訊

• 05/04-05/26

• 新北市美術館、淡水紅毛城、三峽行修宮

• 02-2959-6020#110 高小姐

• www.ntcart.museum.tw

• 更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁 或電洽查詢