2023 新北市學生影像新星獎 熱情徵件中

全國學生影像類競賽總獎金最高、最受青睞且兼具在地化與國際化的「2023 新北市學生影像新星獎」開始徵件囉！今年度除一般影像競賽外，特別為國中小學生增設影片拍攝計畫競賽，賽制多元，期待能挖掘出更多視角創新的學生作品。

▌ 總獎金高達157萬 賺下拍片第一桶金 ▌

「2023新北市學生影像新星獎」總獎金高達新臺幣157萬元，競賽首獎「超級新星獎」為全類型影片皆可共同角逐的獎項，只要投件參賽，就有機會獨得新臺幣40萬元！

此外，「學生影像新星獎」另設有特別獎項「新北精神獎」，以「看見新北，前所未見」為題，鼓勵年輕的導演們透過攝影機敘述新北的故事、地景與文化，帶領觀眾遊歷新北市，並藉此發揮心中的新北魂！舉凡與新北相關的題材，都可額外角逐此獎項唷！

▌ 提供創作資源 培育新一代人才 ▌

「學生影像新星獎」除了競賽外，近年亦同步辦理相關推廣活動，如面向一般大眾的劇本及攝影講座、針對入圍者的影像與音樂工作坊或是評審交流工作坊等等，新北市文化局特別邀請業界專業師資來與大家分享各領域的產業祕辛。

以去年為例，即邀請大禾音樂的林尚德老師分享自身得獎配樂的製作過程，更移師至知名錄音室實際操作錄音器材，參與工作坊的入圍團隊皆表示未曾接觸過專業錄音室混音的過程，透過新星獎舉辦的活動，不僅能與其他團隊交流，還可以獲得業界的第一手資源。

▌ 好片不斷 好評也不斷 ▌

「學生影像新星獎」的歷屆作品，持續不 斷地在全國各大獎項大放異彩！

2022年得獎作品中，有高達11部作品入圍2023年的金穗獎，包括2022年榮獲超級新星獎的《當哨聲響起》及獲新北精神獎的《光榮之路》，前者以校園儀隊故事為主軸，自同儕間的人際關係擴張探討兩岸政治現象，係一部由小言大之青春成長作品；後者則以導演視角出發，藉由檳榔樹園的農村故事，探討家庭與環境議題。新銳導演們透過攝影機，闡述新世代的觀點，以影像的方式為自己或社會發聲，正是學生影像競賽的可貴之處！

「學生影像新星獎」提供全國從事影像創作的學生發表作品的舞臺，只要來投件，無論是一般組大專院校的學生，或是種子新星組高中職以下的學生，都有機會於大銀幕放映自己的作品，現在就快拿起手邊的器材，著手拍出好故事吧！

▌ 「2023 新北市學生影像新星獎」徵件要點 ▌

徵件期限｜即日起至07/21

徵件類型｜劇情片、紀錄片、動畫片、實驗片

報名類別｜一般組：大專院校以上；種子新星組：高中職（國中小拍攝計畫已截止徵件）

即日起至 07/21

新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

02-29603456#4625 連小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

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