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「黑華白光─器用之美」特展

聯合新聞網／ 新北市藝遊
此特展以黑白兩色的生活器物為主軸展件。
此特展以黑白兩色的生活器物為主軸展件。

●資料提供／新北市立鶯歌陶瓷博物館

　　銅紅、青瓷、黑彩與白釉同為陶瓷器純色的表現。

　　「黑華白光—器用之美」特展以黑白兩色的生活器物為主軸展件，邀請觀者從器物的外在質感察覺自身當下的感受，輔以領略跨時代陶作美感時尚，一探黑白釉伴隨陶瓷器型的無窮變化。

　　此特展由新北市立鶯歌陶瓷博物館、國立自然科學博物館、國立歷史博物館與中國文化大學華岡博物館共同辦理，展出國內外141組件黑白陶瓷器物，物件內涵跨越3000年，包括珍貴的新石器時代龍山黑陶、商周白陶、歷代黑白釉陶瓷器、臺灣中部新石器時代晚期的灰黑陶遺址標本，以及當代燻燒黑陶、天目茶碗、現代設計類茶具、花器等各式陶藝創作。

　　史前陶與現代燻燒作品，表面無施以釉料並用野燒技法燒製，顯現出質樸的黑；天目茶碗有著能夠襯托茶沫的耀眼黑，極為耀眼宛如日月星辰；花器外表透著金屬光澤的華麗黑或是啞光的低調黑，各有風采；宋代五大名窯之一的定窯白瓷，是社會集體對潔淨白的執著追求，至今仍有舉足輕重的地位；宮中收藏的陶瓷器，有著人們喜愛傳頌讚嘆至今的淺甜白；薄脆而透光白瓷器更是追求極致工藝的表現。

　　黑白雖無彩，卻非無語，白的空無有著多樣質感，黑的深沉亦有不同層次，歡迎全家大小、好友結伴至鶯歌陶博館，欣賞黑華白光與器物交織變化萬千的視覺饗宴。

　　　◇　　　◇　　　◇

．即日起至09/03

．新北市立鶯歌陶瓷博物館（鶯歌區文化路200號）

．02-8677-2727#831、832服務臺

．www.ceramics.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

　　　◇　　　◇　　　◇

2023年《新北市藝遊》5月號
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