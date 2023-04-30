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設計．新日常─2023新北閱讀節

聯合新聞網／ 新北市藝遊
「2023新北閱讀節」以閱讀與設計為新北帶來的新日常。
「2023新北閱讀節」以閱讀與設計為新北帶來的新日常。

●資料提供／新北市立圖書館總館

　　細觀色彩、形狀、結構、質感，就像基因一般形塑你我的日常。當閱讀與設計的DNA從鶯歌注入，新北市日常的質變一觸即發。

　　「2023新北閱讀節」從4月下旬開始，以「設計．新日常」為主題，於新北市立美術館為核心，與新北市立圖書館及各分館共同展開系列活動，讓閱讀與設計一同演化，蛻變出新的日常風景，讓每個人閱讀生活的肌理，互相激發對日常的新想像。當各樣人事物匯聚於鶯歌，每一種排列組合，都透過閱讀與設計轉錄出獨特的編碼，創造豐富的生命力與無限的可能性。當人們開始閱讀生活中的設計，每個人的日常得以持續讀出新意，也讓新北持續進化。

　　「新北閱讀節」舉辦期間，除了主題展覽、閱讀沙龍與親子活動、走讀活動等，也將於5月6、7日舉辦創作系音樂表演，邀請從日常中汲取靈感的創作歌手們，包含金曲歌后艾怡良、人氣天王小樂吳思賢、新世代音樂人鶴The Crane、創作男神周予天、創作才女琳誼、小男孩樂團，以及DJ、街頭藝人等新面孔，用音樂與每個人共創新北的新日常氣象，感受設計在此凝聚的生命力。

　　在音樂表演現場，也將開張日常設計市集，匯聚全臺知名風格飲食品牌、新北在地人氣店家，網羅質感生活選品與設計手作，以及藝文團隊進駐，一起共襄盛舉，以閱讀與設計為新北帶來的新日常。

　　　◇　　　◇　　　◇

．即日起至05/21

．新北市立圖書館總館及各分館、新北市美術館

．02-2953-7868#8003林小姐

．www.library.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2023年《新北市藝遊》5月號
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