2023穿越新北─複調城市

●資料提供／新北市美術館

「穿越新北」自2021年啟動，第一年梳理新北藝術史。2022年開始自新北境內在地生活、山河地景、產業經濟等面向，思考藝術及文化於其中的發展狀態與交互影響。今年，再次與市民朋友一同巡走新北市不同區域及時代文化樣貌，以不同的體驗形式，感受幅員廣闊的新北特有的「多中心」且「複調異質」的藝文發展。

「2023穿越新北」以時代的縱軸、區域的橫面交織出「複調城市」的概念，規劃6場不同形式的公眾活動，探索不同區域之地域文化、產業及藝文創作的連動。

首場公眾活動在4月30日於府中15舉辦，5月份將繼續進行另5場活動。

★5月份活動 持續探索新北藝文生態★

第二場活動在5月6日，主題為「紙廠裡誕生的平面展演場─當代藝術與傳統紙業的新合相」，由藝術家暨設計師林冠名搭配恆成紙廠負責人暨藝術支持者鄭宗杰，帶來一場紙業轉型後與藝術家共創新型態藝術書籍的對談及展示。

第三場活動在5月7日，主題為「工業區冶煉出當代藝術─滋養創作的現代性邊陲交界地」，兩位藝術家李勇志、劉文瑄與建築學研究者兼創作者蕭有志，將從工業區的居住經驗分享其創作靈感與脈絡，並進行藝術家開放工作室導覽。

第四場活動在5月13日，主題為「共煮一壺樹梅坑溪生態茶─採集走讀原生及入侵物種」，由資深策展人兼藝術家吳瑪悧，攜手當代採集藝術團體雜草稍慢，帶領市民朋友至樹梅坑溪中上游，進行採集走讀兼煮茶講座。

第五場活動在5月20日，主題為「身．土．移動的離散與（再）在地─盛南洋的食材，拼一盤混種沙拉」，將前往中和緬甸街，由影像創作團隊你哥影視社、移民第二代兼在地文化工作者楊萬利，以南洋的食材氣味及創作影像，引導大家參與食材工作坊。

第六場活動在5月27日，主題為「在邊陲處打造藝術生活的基地─三鶯河灘地的棲居與文化景觀」，在甫開放戶外園區的新北市美術館，由影像創作者陳芯宜與都市計畫研究者黃瑞茂，透過影像放映及講座，談論城市景觀的形成及未來居住的文化想像。

「穿越新北」系列活動邀請不同專業背景的創作者及研究者，展開跨域的對話、放映、展示、工作坊與採集走讀，邀請民眾以複調的路徑，共同感知、認識屬於新北市的複調藝文生態。（活動免費，需事先報名。）

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．即日起至05/27

．恆成紙業、雍和藝術工廠、樹梅坑溪、好學市集、新北市美術館

．02-2959-6020#110高小姐

．ntcart.museum

．FB=新北市美術館

．更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢