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新北市美術館「展演計畫」

聯合新聞網／ 新北市藝遊

　　4月15日起，新北市美術館（簡稱新美館）階段性先行開放第一期戶外園區的同時，邀請策展人及創作者以「參與及共創」為題，進駐新美館藝術街坊及圓頂藝術空間，自4月15日至10月22日期間，策辦「做圓 」、「新朋友」，並推出近百場工作坊，邀請市民朋友參與共創。

做圓

　　由計畫主持人黃偉倫策劃，集結產品設計師、圖像創作者、織品設計師、花藝師、平面設計師、攝影師、食物設計師、導演、空間設計師、藝術家、音樂製作人、服務設計師、新媒藝術家、肢體工作者等多組跨域創作者進駐，以其為圓心，新北特色為距畫圓，讓進駐創作者及市民朋友間的交會處，成為藝術聚落重心，發掘並放大每位創作者、每個領域、學域間的交錯地帶，聚集、互動、交互影響，共組新北圈。

　　此次計畫同時以街坊的特色階梯及廊道空間，結合香氣、視覺、光線、植栽等五感體驗，打造可供群眾穿梭、遊戲的概念式球體裝置與空間裝置，邀請大家一起共學匯聚成圓，Let's join NTCAM circle!

新朋友

　　由策展人黃彥穎策劃，是新美館為迎接園區開放所啟動的參與式藝術行動，象徵美術館將成為在地的新文化聚落，為觀眾創造一種寓教於樂的體驗過程。

主展間的沉浸式遊戲裝置〈ID〉，透過親子同遊、夥伴共創的過程中，植入空間認知、社群養成及協力成長的概念培育。

　　小展間及廣場的體驗式作品，則由7位參展藝術家以「新朋友」為創作命題，發展為結合五感體驗的情境設定及藝術裝置，鼓勵民眾透過感官、思考和行動之互動參與。

此次展覽期待打造一個微型社群模型，不僅隱喻關於科技、人文、自然等多元議題，同時為未來開館的新美館募集觀眾社群，共同參與美術館的成長。

「在河左岸」公共藝術計畫

　　新北市美術館以「全民美術館」為核心，積極打造園區成為兼具公共開放性及互動性的美學聚落，於籌備期間便以在地紋理及生態關懷為出發點，並透過美術館本身位於大漢溪畔的地理位置規劃「在河左岸」主題，藉由多元類型的長期性設置作品及創作計畫，開啟更多親近藝術的管道，讓美感融入日常。

　　　◇　　　◇　　　◇

．04/15-10/22

．新北市美術館第一期戶外園區　（鶯歌區館前路300 號）

．02-2959-6020 服務臺

．2023kickoff.ntcart.museum

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2023年《新北市藝遊》4月號
2023年《新北市藝遊》4月號

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4月15日起，新北市美術館（簡稱新美館）階段性先行開放第一期戶外園區的同時，邀請策展人及創作者以「參與及共創」為題，進駐新美館藝術街坊及圓頂藝術空間，自4月15日至10月22日期間，策辦「做圓 」、「新朋友」，並推出近百場工作坊，邀請市民朋友參與共創。

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