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板橋放送所．藝起來Fun Zone

聯合新聞網／ 新北市藝遊

　　集科技沉浸體驗、戲劇、舞蹈、生活美學與親子教育於一體的「板橋放送所」即將於7月正式開幕，今年4月，「藝起來Fun Zone」一系列開幕前宣傳活動熱烈展開，歡迎闔家光臨，共度春日美好時光。

　　歡慶兒童節─4月1日、2日及4月8日、9日，連續兩週的週六、週日上午11點至下午4點，於舞蹈生活美學館，當代傳奇劇場將帶領大小朋友，以舞蹈、繪畫和包潤餅的活動，體驗二十四節慶中的清明「寒食節」，了解典故、鑑古知今，並沉浸於藝術帶來的美好氛圍之中。

　　新北閱讀節「戲說西遊之孫悟空大鬧天宮」─4月22日，週六下午3點至5點，於舞蹈生活美學館，齊天大聖來了！看《西遊記》中道行高深的孫悟空如何使出七十二變、又為何大鬧天宮？還有孫悟空的厲害招式有哪些？戲曲演員如何一展精采深厚的猴子功？從經典文本到戲曲舞台，演員將現身說法與觀眾互動、繪製臉譜體驗，寓教於樂，推薦親子共同參加賞讀遊玩！

　　「板橋放送所」將於7月盛大開幕，每月將會規畫各類型態、不同節慶之主題活動，歡迎各位大朋友、小朋友踴躍參加。同時，板橋放送所熱烈招募場館志工中！想體驗藝術、生活美學，及具有服務熱忱與責任感的民眾，歡迎踴躍報名。

　　　◇　　　◇　　　◇

．04/01-04/02、04/08-04/09、04/22﹝六﹞

．板橋放送所（板橋區民族路130 巷67 號）

．02-2392-3868#15 沈小姐

．FB=板橋放送所

．更多活動詳情請上臉書粉絲專頁或電洽查詢

2023年《新北市藝遊》4月號
2023年《新北市藝遊》4月號

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