「淡水古蹟微型博物館」全新開幕

●資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

淡水的古蹟座落於淡水各處，淡水古蹟博物館就是把這些古蹟串聯起來的行政單位，今年適逢博物館成立18周年，象徵已成年，特別推出「光陰淡水」系列活動，預計於3月起跑，首波主打籌備近一年、在得忌利士洋行推出的「淡水古蹟微型博物館」，在這檔展覽中，可以看到古蹟群的縮影，也能初步了解淡水古蹟博物館所經營管理或是未來即將開放的古蹟點，看完展覽之後，再依照興趣安排實地走訪，讓古蹟之旅更有趣。

為了讓大家用更簡單的方式認識古蹟的特色，依照曾經使用過的類型或居住過的人物，分成政治、軍事、商業、學習四種類別；政治包含淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居。軍事是滬尾礮臺、淡水日本警官宿舍。商業有得忌利士洋行、淡水崎仔頂施家古厝、公司田溪程氏古厝、淡水日商中野宅。學業則為淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂。四種類別之中，再將文化資產的歷史故事，轉化成互動遊戲，遊戲中也有許多彩蛋，分享不為人知的古蹟小秘辛。

最特別的是，這四種類型的文化資產也分別對應著事業、平安、財富與學業運勢，如果遊玩時間有限，不妨依照今日運勢來趟好運之旅，吸取百年古蹟的日月精華。另外，出發之前，別忘了到展間後方的「植感．淡古」欣賞古蹟四季的特色植物，留下最美的合影。

‧ 03/03起

‧ 得忌利士洋行（淡水區中正路316號）

‧ 02-2629-9522服務臺

‧ www.tshs.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢