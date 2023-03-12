2023新北市三芝區櫻花季

●資料提供／新北市三芝區公所

又到了春暖花開、適合踏青郊遊的日子，三芝的櫻花，將再次以粉嫩綻放的花朵，迎接每個捕捉芳蹤的遊客。這裡的春天，是由艷紅的山櫻花在一月底揭開序幕，接著是二、三月多層次的重瓣山櫻花與粉色的昭和櫻接力演出；最後才由潔白花瓣抹上一眼緋紅的粉紅吉野櫻，畫上春天的尾聲。櫻花季期間，在三芝區的青山路、大湖路、101縣道、北9、北7和北11鄉道，均可看到盛開的景象。

以「生產」、「生活」、「生態」為主要理念整建打造的三生步道，漫步在此，沿途的櫻花以清新脫俗之姿，堆疊出有層次的景致，那種美會讓人印象深刻，早已成為必遊的賞櫻地點。三芝區公所特別在三生步道入口處設置「櫻花妹」意象，活潑可愛，讓不遠千里、特來造訪三生步道的遊客走過、路過、不再錯過。位於步道旁的希望市集與農夫市集，除了販售在地優質伴手禮及新鮮的農特產品，更有拔蘿蔔體驗等農事活動，大小朋友絕對可以玩得開心，回程時也能有滿滿的收穫。

安排賞櫻行程時，也不妨順道走訪充滿軍事風情的興華驛站，在第二層的農業及藝術教育中心，於櫻花季期間，特別邀請在地藝術家與青農聯合策展，透過藝術與農村文化相互結合，將自然融入藝術情境，成為三芝特色元素，朋友們來三芝旅遊時，也能邂逅不一樣的農藝體驗。

‧ 03/15-03/31

‧ 新北市三芝區

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