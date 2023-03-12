2023新北市多元文化節

●資料提供／新北市政府文化局藝文推廣科

新北市匯聚來自全臺各縣市及世界各地的移入人口，廣納多元族群、落實文化平權，一直是重要的施政目標。今年度的多元文化節即以「接地祭RE-EARTHING」為主題，結合環境、飲食及人文，藉由活動的舉辦，鼓勵大家探索新北在地的多元文化，創發不同文化表達與分享的機會，促進多元文化交流與共融。

主活動將於3月26日於中和四號公園舉辦，以綠意盎然、孕育豐富多樣生命的都市森林作為場景，邀請市民朋友在疫情後重新打開感官、連接地氣，加上精心規劃主題市集、藝文表演及文化體驗等活動，匯聚視、聽、嗅、味、觸覺等多重感受。

活動將串聯新北市技職學校餐飲科系，以及中和華新街相關協會、商家、文化團隊共同參與，用心策劃及嚴選推薦最優質的內容。市集也將安排緬甸、越南、泰國、印度等各式文化攤位，以「食」的面向，帶領市民朋友透過食材、餐飲、器物等視角切入，體驗多元族群文化的生活型態，並邀請不同文化背景的表演團體，帶來各具特色風情的演出，和來逛市集的市民朋友互動交流。

系列活動規劃多元文化主題小旅行，由專業領路人帶路，走訪中和華新街等地，探索城市街區裡的跨文化風味，認識隨人們移動而來的植物與料理，以及蘊含的文化故事。活動期間文化局暨所屬館舍也響應辦理多元文化相關系列活動，包括文化特展、主題書展及體驗活動等等，相關資訊刊登於新北市政府文化局官網，歡迎持續關注最新訊息。

‧ 03/15-04/15

‧ 新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

‧ 02-2960-3456#4640彭小姐

‧ www.culture.ntpc.gov.tw

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