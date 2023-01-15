2023新北文化走春─兔兒TOUR新北博

雪兔迎春！走訪新北耶誕城充滿雪國的白色浪漫之後，緊接著迎來過年假期。

國境開放後，搶著出國？──太耗費精神跟心力！過年佳節有更悠閒的選擇，邀請市民朋友來新北走春，品味新北豐富的博物館及特色景點。新的一年邀請大家從年初開始就動如脫兔，來新北走動好過年，兔兒 tour新北好景色。

新北市政府於春節期間推出兔年「文化走春」活動，新北市博物館群及所屬藝文館舍春節假期不打烊，新北市政府文化局以兔兒「TOUR」小旅行為主題，規劃 4 大走春活動：

踩春樂

大年初二至初六期間，持兔年酷卡前往推薦遊程拍照上傳臉書活動，即可抽內含全部選物組的兔年大禮盒，精選遊程如參訪鶯歌陶瓷博物館的《2022臺灣國際陶藝雙年展》或《感動兔特展》及進行手作體驗，再到三峽李梅樹紀念館及三峽老街漫遊，並走訪庶民美術館；也可至十三行博物館參訪《考古與當代冶煉特展》及《南島有禮—古代南島禮器特展》，再到卡滋爆米花觀光工廠樂園品嘗在地特色物產「八里柚香焦糖風味爆米花」，最後至八里渡船頭及左岸共騎腳踏車賞河岸落日風光，新北在地美景盡收眼底，搭配博物館知性小旅行，新年踩春收穫滿滿。

體驗趣

每逢過年，少不了新春揮毫及張貼春聯，1 月 14 日在淡水古蹟博物館及黃金博物館、1 月 15 日在淡水古蹟博物館及林本源園邸皆有書法家揮毫春聯贈送活動。

大年初二至初八，十三行博物館將在下午 1 點辦理「吉祥話絹印 DIY」，教大家把十三行陶罐及可愛兔子圖案絹印在布杯墊上；黃金博物館將推出「拓印春聯」，讓大小朋友壓印兔子印章在春聯紙上，帶回兔年喜氣。

鶯歌陶瓷博物館也將自初二起辦理一系列課程，以手作小福兔及兔年吉祥掛飾開始，歡迎結伴前來，親手製作滿滿的福氣，接著在初六下午，將教導大家捏塑過年小怪獸、初七辦理小感動兔彩繪活動，初八邀請氣球達人氣旅人生 Mr 香蕉現場示範自己摺汽球。林本源園邸在初五、初六、初八的上下午各推出 1 場次手作體驗課，教導報名的朋友完成毛線鉤針鬱金香花束、幸運「兔腳」苔球及玉兔造型小提燈，年節期間帶領朋友們享受手作療癒的幸福。

此外，坪林茶業博物館將於初二辦理動動手 DIY 創作美味萌兔茶點，讓大家度過兔味十足的下午茶時光；市立圖書館總館於初五開館後，製作大型新春造型卡片牆面，並準備卡片供讀者留言，寫下新年期許及祈福。

搶福氣

廣受好評賣到缺貨的「新北博物館卡」限量發行，初二至初六期間，只要線上訂購各館主打的年節好禮品，即加碼贈送兔年版新北博卡，想要蒐集、想要博物館一卡玩透透的市民朋友記得到新北博線上平臺預購。

送好禮

邀請知名跨界藝術設計師廖小子聯名設計，以具有新北市博物館文化特色的文創小物，搭配無印良品精選小物，推出「兔年旅行選物組」，在初二至初六期間，前往博物館參加專屬活動，通關後，即可獲得限量禮盒。

春節假期前，1 月 8 日至 1 月 17 日，只要參加板橋 435 藝文特區臉書活動，即有機會抽中限定「兔年甜點禮盒」等精美周邊。

初二、初三上午 10 時跟下午 2 時，空軍三重一村將分別限量送出「飛機造型夜燈」，總共 600 份，先到先排，晚來沒有；大年初五則辦理「動如脫兔踢毽擂臺賽」，踢毽比賽闖關得第一即獲獎品。

新北市立圖書館各分館於初五開館後，完成借書的第一位讀者可獲得一個圖書館專屬的「閱讀大禮包」。

鶯歌陶瓷博物館於初二至初八每日提供陶土 200 份，朋友們可收集專屬今年的兔子印記，享受集章樂趣。黃金博物館針對每日前50 名完成集章之遊客，贈送兔年專屬伴手禮。林本源園邸則只要入園參觀、按讚、追蹤林本源園邸臉書粉絲專頁或 IG，或參加拍照打卡留言活動，即可兌換林園特製明信片或冰裂窗拼圖。

初二到初六，淡水古蹟博物館辦理「鴻兔大展拍照打卡」活動，只要到淡水古蹟，比出「兔耳朵」姿勢合照、打卡、上傳，即可兌換精美好禮；在「紅城小舖」消費金額滿100 元即可免費扭一次兔年轉運扭蛋，快來試試新年好運氣。

初二起，於十三行博物館文化商店消費的朋友，當天消費金額滿 112 元，可獲得抽福袋機會。

另外，坪林茶業博物館初二至初六推出「開春尋寶趣」！只要在園區內找到神出鬼沒的萌萌小白兔，就能獲得驚喜禮物；初二至初三趕上世界盃熱潮，參加第一屆跳跳兔大賽即可拿好禮，動如脫兔好運來！此外有50 倍大神祕嘉賓降臨茶博館，只要與他拍照打卡，就有機會抽中 50 倍幸運大禮包。

玩兔藝趣 GO，表演看不完

初三至初八，鶯歌陶瓷博物館將於每日下午 2 時 30 分推出歡樂表演活動，歡迎到陶博館欣賞有趣的氣球跟魔術秀。黃金博物館新春假期邀請音樂、魔術等各類型街頭藝人到館表演，昇平戲院也將在每日下午 4 時放映懷舊喜劇《金兔報喜》。

林本源園邸於初二上午 11 時邀請《竣越藝術劇團》表演舞獅為新春活動揭開序幕，並邀請易經老師進駐林園為大家解說流年。初三下午 2 時由「隨心所欲樂團」帶來中西樂器融合之即興演奏，初四下午 2 時則由「馬戲之門」帶來精采的馬戲及特技表演，演員將帶領大小朋友盡情玩遊戲，打造不一樣的新春遊園體驗。

空軍三重一村自初二開始陸續推出魔術表演、馬戲特技、舞龍迎財神及粉筆畫一村活動，帶來耳目一新的熱鬧春節。

傳統又喜慶的舞蹈演出。

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．01/08-01/29

．新北市立各博物館及藝文場館

．02-2960-3456#4493郭先生

．www.culture.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢