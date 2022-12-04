快訊

百元入場、邀AV女優…日本雜交集團花樣多 十年狂賺上億暴利

裝監視器自保 角度位置怎麼喬 避免輸官司賠錢

從看電影到被電影環抱

聯合新聞網／ 新北市藝遊
「從看電影到被電影環抱」帶大家一覽電影發展的軌跡。
「從看電影到被電影環抱」帶大家一覽電影發展的軌跡。

●資料提供／府中15

　　提到看電影會想到什麼？和朋友一起走進電影院坐在舒服的座椅上，享受著震撼的視覺和音效？還是一個人在家窩在沙發上，蓋著暖暖的毯子配炸雞、飲料？除了這些，還有其他享受電影的方式嗎？

VR讓看電影有更多可能性

　　電影是由動態影像構成，用以傳達故事、感覺、想法和氛圍等體驗，並透過已攝錄的影像和聲音、可連續播映畫面的膠片或影片播放之藝術作品。隨著電影科技的進步，能夠帶給觀眾的視覺及聽覺體驗更加豐富了。但在VR（Virtual Reality，虛擬實境）電影出現後，電影的觀看方式有了許多變化，其獨特的沈浸感、360∘全景畫面、高自由度視角，能夠提供大眾在完全虛擬的封閉個人空間中接受視覺、聽覺等感官體驗，並能即時自由觀察空間內的一切事物。當觀看者戴VR頭戴式顯示器移動時，電腦會立即進行運算、馬上回傳精確影像，產生臨場感，觀看者就像是跳進了另一個世界一樣。

　　VR的出現改變了傳統影片觀看模式。它不僅拓寬人們的觀看想像，也提供觀眾主導的機會，讓他們更直接沈浸在作品中，選擇自己的視角、完成自己版本的故事。這種前所未見的觀看方式，有些人視其為「從根本上挑戰電影」：沒有銀幕、只有一個頭戴式顯示器；沒有集體觀影、只有個人體驗；沒有傳統電影的框架，帶來更多的可能性。

看電影v.s. 被電影環抱

　　VR電影究竟是什麼，為什麼和傳統電影如此不同？新科技是否會帶來革命性的觀看體驗？

　　此次特別展出曾於2017年入圍奧斯卡最佳動畫短片的《盲眼維莎》，藉由傳統電影版與VR電影版兩種體驗，希望在相同主題的內容下，觀眾能直接比較出兩種版本觀看方式的不同。歡迎來到府中15，一起探尋從「看電影」到「被電影環抱」的過程！

　　府中15也將在12月舉辦專場導覽活動，除了能夠更加深入了解傳統電影與VR電影的差異，還會帶大家做VR眼鏡，讓朋友們回家後也能感受VR視覺效果的震撼。

1人1打卡　看片探秘境

　　除了專場導覽活動之外，今年，府中15迎來11週年館慶，以「一期一會，聚焦新北」為館慶主題，期許府中15與大朋友、小朋友共同透過影像及新媒體作品，找尋觀影與觀展的感動瞬間！

　　活動期間特別推出「1人1打卡」看片探秘境活動，歡迎至新北市11處電影拍攝場景並打卡、上傳至臉書並標註關鍵字，就有機會獲得「府中15館慶限量版」環保購物袋乙個。還有「尋人啟事」活動，姓名中有「府」、「中」、「十」、「五」任一同音字的朋友，在12月份來府中15看電影，只要出示當日售票場次票根及身分證，即可獲得限量造型原子筆乙份。填寫展場學習單也能兌換限量小禮喲！

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

即日起至2023/03/05

．府中15／4樓展覽室（板橋區府中路15號）

．02-2968-3600#270服務臺

．www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

．府中15

．更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

2022年《新北市藝遊》12月號
2022年《新北市藝遊》12月號

延伸閱讀

《如果驢知道》：一部以驢為主角的電影，為何能感動觀眾？

抱著悲觀的想法演出 孔劉卻因「熔爐」大獲自信吐原因

塵封五年！《好想傳達你的聲音》12.9首登大銀幕

砂田原子手語超越口語 「愛的日子」帶動木村文乃

相關新聞

從看電影到被電影環抱

VR電影究竟是什麼，為什麼和傳統電影如此不同？新科技是否會帶來革命性的觀看體驗？ 此展藉由傳統電影版與VR電影版兩種體驗，希望在相同主題的內容下，觀眾能直接比較出兩種版本觀看方式的不同。歡迎來到府中15，一起探尋從「看電影」到「被電影環抱」的過程！

全新5G VR體驗─解密十三行

兼具娛樂性與教育性的VR體驗，工作團隊彙整十三行遺址相關研究資料，重現遺址發掘現場以及建構科技感的實驗室場景。觀展體驗的朋友進入宛如未來世界般的研究場域探索史前文化。

光映淡水─跟著萌喵遊古蹟

虎年尾聲，在淡水海關碼頭，新北市立淡水古蹟博物館特別推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，今年搭配淡水五虎崗的地形特色，並以貓科動物作為號召，將古蹟結合動物，讓文化資產更容易親近，古蹟萌獸打卡點就在這！

透視礦山─大地館5G場域常設展

新北市立黃金博物館全新常設展示館—「大地館」，於11月4日正式對外開放，因位在館區參觀動線的中心點，成為初次到訪的朋友們認識水金九礦山的重要窗口，歡迎結伴前來欣賞全新的展覽。

翔儛起藝來─435藝文特區飆馬戲、賞雜技

即日起，板橋435藝文特區進駐藝文團隊新象創作劇團，推出為期近一個月的「2022雜技藝起來系列─翔儛起藝」系列活動，包含臺灣國寶級「特技之父─李棠華」大師文物特展、劇場演出及體驗活動，歡迎男女老幼相揪到435園區，一起飛翔起舞，飆馬戲、賞雜技、承經典、啟現代。

神話林園 5G繽紛─光環境展演

國定古蹟林本源園邸延續前3年「蝶舞光綴」、「花月圓夜未眠」、「光映綺想曲」園邸光雕品牌活動，今年適逢園區修復工程，首度移展至戶外門口廣場及西門街古牆，運用光影技術打造藝術夢境之「繽紛光廊」，為111年林本源園邸光環境展演場域！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。