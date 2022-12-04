從看電影到被電影環抱

●資料提供／府中15

提到看電影會想到什麼？和朋友一起走進電影院坐在舒服的座椅上，享受著震撼的視覺和音效？還是一個人在家窩在沙發上，蓋著暖暖的毯子配炸雞、飲料？除了這些，還有其他享受電影的方式嗎？

VR讓看電影有更多可能性

電影是由動態影像構成，用以傳達故事、感覺、想法和氛圍等體驗，並透過已攝錄的影像和聲音、可連續播映畫面的膠片或影片播放之藝術作品。隨著電影科技的進步，能夠帶給觀眾的視覺及聽覺體驗更加豐富了。但在VR（Virtual Reality，虛擬實境）電影出現後，電影的觀看方式有了許多變化，其獨特的沈浸感、360∘全景畫面、高自由度視角，能夠提供大眾在完全虛擬的封閉個人空間中接受視覺、聽覺等感官體驗，並能即時自由觀察空間內的一切事物。當觀看者戴VR頭戴式顯示器移動時，電腦會立即進行運算、馬上回傳精確影像，產生臨場感，觀看者就像是跳進了另一個世界一樣。

VR的出現改變了傳統影片觀看模式。它不僅拓寬人們的觀看想像，也提供觀眾主導的機會，讓他們更直接沈浸在作品中，選擇自己的視角、完成自己版本的故事。這種前所未見的觀看方式，有些人視其為「從根本上挑戰電影」：沒有銀幕、只有一個頭戴式顯示器；沒有集體觀影、只有個人體驗；沒有傳統電影的框架，帶來更多的可能性。

看電影v.s. 被電影環抱

VR電影究竟是什麼，為什麼和傳統電影如此不同？新科技是否會帶來革命性的觀看體驗？

此次特別展出曾於2017年入圍奧斯卡最佳動畫短片的《盲眼維莎》，藉由傳統電影版與VR電影版兩種體驗，希望在相同主題的內容下，觀眾能直接比較出兩種版本觀看方式的不同。歡迎來到府中15，一起探尋從「看電影」到「被電影環抱」的過程！

府中15也將在12月舉辦專場導覽活動，除了能夠更加深入了解傳統電影與VR電影的差異，還會帶大家做VR眼鏡，讓朋友們回家後也能感受VR視覺效果的震撼。

1人1打卡 看片探秘境

除了專場導覽活動之外，今年，府中15迎來11週年館慶，以「一期一會，聚焦新北」為館慶主題，期許府中15與大朋友、小朋友共同透過影像及新媒體作品，找尋觀影與觀展的感動瞬間！

活動期間特別推出「1人1打卡」看片探秘境活動，歡迎至新北市11處電影拍攝場景並打卡、上傳至臉書並標註關鍵字，就有機會獲得「府中15館慶限量版」環保購物袋乙個。還有「尋人啟事」活動，姓名中有「府」、「中」、「十」、「五」任一同音字的朋友，在12月份來府中15看電影，只要出示當日售票場次票根及身分證，即可獲得限量造型原子筆乙份。填寫展場學習單也能兌換限量小禮喲！

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即日起至2023/03/05

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