快訊

百元入場、邀AV女優…日本雜交集團花樣多 十年狂賺上億暴利

裝監視器自保 角度位置怎麼喬 避免輸官司賠錢

全新5G VR體驗─解密十三行

聯合新聞網／ 新北市藝遊
體驗十三行鎮館之寶人面陶罐修復。
體驗十三行鎮館之寶人面陶罐修復。

●資料提供／新北市立十三行博物館

　　新北市立十三行博物館推出全新虛擬實境（VR）「解密十三行」，藉由5G優勢，打造十三行考古遺址發掘現場。體驗者在虛擬世界中化身考古學家，在遺址中進行考古探索，找尋十三行人留下的蛛絲馬跡，進行古物分析研究，還能參與陶器修復或史前煉鐵工作，體驗、認識十三行人的生活樣貌。

　　「解密十三行」兼具娛樂性與教育性的VR體驗，工作團隊彙整十三行遺址相關研究資料，重現遺址發掘現場以及建構科技感的實驗室場景。觀展體驗的朋友不但可以見識到30多年前八里平原還沒有高樓大廈時的樣貌，還能夠在10分鐘的體驗過程中穿越2千年時空，進入宛如未來世界般的研究場域探索史前文化。

　　為了讓大家能瞭解考古發掘趣味性，「解密十三行」設置4個考古探坑供選擇體驗發掘，朋友們可先選擇其中1區進行發掘，如發現遺物，則依遺物類型進入所屬考古研究體驗；倘若未發現遺物，可再次選擇其他區進行發掘，搭配5G高速率、低延遲、廣連結的特性，可即時顯示其他參與體驗者的進度與所獲得的資訊，作為體驗者發掘工作時的參考，也增添競爭性及互助合作的氛圍。

　　「解密十三行」每日開放25場次，採現場登記。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

即日起

．新北市立十三行博物館／虛擬體驗室（八里區博物館路200號）

．02-2619-1313#501、601服務臺

．www.sshm.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2022年《新北市藝遊》12月號
2022年《新北市藝遊》12月號

延伸閱讀

新北6農會超市推滿額摸彩 明抽5部市價6萬機車

新北消防特搜大隊獲贈四輪傳動型器材運輸車

佛祖光＋壕溝遺址！「獅仔頭山」手腳並用爬崖梯，起霧就像漫步雲裡

新北頒公廁金質獎 身障清潔員獲讚許

相關新聞

從看電影到被電影環抱

VR電影究竟是什麼，為什麼和傳統電影如此不同？新科技是否會帶來革命性的觀看體驗？ 此展藉由傳統電影版與VR電影版兩種體驗，希望在相同主題的內容下，觀眾能直接比較出兩種版本觀看方式的不同。歡迎來到府中15，一起探尋從「看電影」到「被電影環抱」的過程！

全新5G VR體驗─解密十三行

兼具娛樂性與教育性的VR體驗，工作團隊彙整十三行遺址相關研究資料，重現遺址發掘現場以及建構科技感的實驗室場景。觀展體驗的朋友進入宛如未來世界般的研究場域探索史前文化。

光映淡水─跟著萌喵遊古蹟

虎年尾聲，在淡水海關碼頭，新北市立淡水古蹟博物館特別推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，今年搭配淡水五虎崗的地形特色，並以貓科動物作為號召，將古蹟結合動物，讓文化資產更容易親近，古蹟萌獸打卡點就在這！

透視礦山─大地館5G場域常設展

新北市立黃金博物館全新常設展示館—「大地館」，於11月4日正式對外開放，因位在館區參觀動線的中心點，成為初次到訪的朋友們認識水金九礦山的重要窗口，歡迎結伴前來欣賞全新的展覽。

翔儛起藝來─435藝文特區飆馬戲、賞雜技

即日起，板橋435藝文特區進駐藝文團隊新象創作劇團，推出為期近一個月的「2022雜技藝起來系列─翔儛起藝」系列活動，包含臺灣國寶級「特技之父─李棠華」大師文物特展、劇場演出及體驗活動，歡迎男女老幼相揪到435園區，一起飛翔起舞，飆馬戲、賞雜技、承經典、啟現代。

神話林園 5G繽紛─光環境展演

國定古蹟林本源園邸延續前3年「蝶舞光綴」、「花月圓夜未眠」、「光映綺想曲」園邸光雕品牌活動，今年適逢園區修復工程，首度移展至戶外門口廣場及西門街古牆，運用光影技術打造藝術夢境之「繽紛光廊」，為111年林本源園邸光環境展演場域！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。