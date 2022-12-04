全新5G VR體驗─解密十三行

●資料提供／新北市立十三行博物館

新北市立十三行博物館推出全新虛擬實境（VR）「解密十三行」，藉由5G優勢，打造十三行考古遺址發掘現場。體驗者在虛擬世界中化身考古學家，在遺址中進行考古探索，找尋十三行人留下的蛛絲馬跡，進行古物分析研究，還能參與陶器修復或史前煉鐵工作，體驗、認識十三行人的生活樣貌。

「解密十三行」兼具娛樂性與教育性的VR體驗，工作團隊彙整十三行遺址相關研究資料，重現遺址發掘現場以及建構科技感的實驗室場景。觀展體驗的朋友不但可以見識到30多年前八里平原還沒有高樓大廈時的樣貌，還能夠在10分鐘的體驗過程中穿越2千年時空，進入宛如未來世界般的研究場域探索史前文化。

為了讓大家能瞭解考古發掘趣味性，「解密十三行」設置4個考古探坑供選擇體驗發掘，朋友們可先選擇其中1區進行發掘，如發現遺物，則依遺物類型進入所屬考古研究體驗；倘若未發現遺物，可再次選擇其他區進行發掘，搭配5G高速率、低延遲、廣連結的特性，可即時顯示其他參與體驗者的進度與所獲得的資訊，作為體驗者發掘工作時的參考，也增添競爭性及互助合作的氛圍。

「解密十三行」每日開放25場次，採現場登記。

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即日起

．新北市立十三行博物館／虛擬體驗室（八里區博物館路200號）

．02-2619-1313#501、601服務臺

．www.sshm.ntpc.gov.tw

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