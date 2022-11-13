翔儛起藝來─435藝文特區飆馬戲、賞雜技
即日起，板橋435藝文特區進駐藝文團隊新象創作劇團，推出為期近一個月的「2022雜技藝起來系列─翔儛起藝」系列活動，包含臺灣國寶級「特技之父─李棠華」大師文物特展、劇場演出及體驗活動，歡迎男女老幼相揪到435園區，一起飛翔起舞，飆馬戲、賞雜技、承經典、啟現代。
系列活動由「風采傳承憶棠華─雜技教父李棠華文物展」揭開序幕，在板橋435藝文特區萬板、華翠、光復三展館展出。被譽為臺灣雜技之父的李棠華大師，為臺灣雜技奉獻心力，將畢生絕學傾囊相授。當年「李棠華特技團」的演出，不僅是國家慶典經典表演，更出訪世界各國，成功寫光輝璀璨的國民外交史，也成為許多人共同的兒時記憶。記錄其畢生風采，將過往經典集大成，追憶雜技國寶，回首關於雜技推廣與提倡藝術平權的念想。
「馬戲體驗」將傳授如何快速學習雜耍圈、雜耍磚等技能。劇場《那些年的經典雜技》李棠華嫡傳弟子與年輕演員同臺飆戲，團隊培訓的身心障礙慢飛兒也將一同演出，傳承經典同時開啟新面貌。「小丑學校」邀請小朋友一起來參加小丑的氣球與魔幻泡泡派對；「魔法學院」工作坊讓大小朋友一起快速學習「變魔術」的手法與秘密，讓大家成為霍格華茲的入門新生。
活動精采且豐富，除了文物展、免費劇場，更有機會親自體驗馬戲。歡迎大家來435藝文特區，一同感受新象創作劇團的馬戲雜技魅力！
◇ ◇ ◇ ◇
‧ 即日起至11/24
‧ 板橋435藝文特區（板橋區中正路435號）
‧ 02-2969-0366#57陳小姐
‧ www.435.culture.ntpc.gov.tw
‧ 更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢
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