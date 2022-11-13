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透視礦山─大地館5G場域常設展

聯合新聞網／ 新北市藝遊

●新北市立黃金博物館

　　新北市立黃金博物館全新常設展示館—「大地館」，即將於11月4日正式對外開放，因位在館區參觀動線的中心點，成為初次到訪的朋友們認識水金九礦山的重要窗口。開放當天也是博物館邁入第18週年的館慶日，歡迎結伴前來欣賞全新的展覽。

　　大地館名稱取自大地之母蓋婭（Gaia），用來比喻地球因大地資源豐饒、加上氣候條件適宜，才能有生命的出現。套用到礦山，豐富的地質條件以及迎東北季風的北海岸淺山環境，促成水金九地區的礦業發展與生態環境變化。礦山因地質地形、生態與人文三者交互影響，創造出獨特的場域深度。大地館共3層樓，從1樓至3樓分別類比地底、礦坑和地表3個層次，呼應聯合國永續發展指標，提醒大家要重視存土地環境。

　　全新規劃的常設展以「透視礦山」為主題，從巨觀的角度，將礦山的地質、地理比喻為經緯，引導人們看出它所交織而出的複雜網絡；再以微觀的視角，解析其中山、水、植被、聚落等元素，透過拆解不同的敘事軸線，展示礦山環境與人之間的緊密關係。期望走出展間之後，觀展的朋友更能理解礦山地景的內涵，以及礦山資產保存的重要。

　　除了有諸多礦石與蕨類的實體展品，大地館2樓更建置了融入5G科技的沉浸式體驗空間，只要戴上VR頭盔，就能體驗「深入坑道」虛擬探險之旅；還有一面10公尺長的互動投影牆，可以利用自身手機來一回「流金拾光」互動遊戲！

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

‧ 11/04起

‧ 新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

‧ 02-24962800 #2811、2812遊客中心

‧ www.gep.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2022年《新北市藝遊》11月號
2022年《新北市藝遊》11月號

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