神話林園 5G繽紛─光環境展演
●資料提供／國定古蹟林本源園邸
國定古蹟林本源園邸延續前3年「蝶舞光綴」、「花月圓夜未眠」、「光映綺想曲」園邸光雕品牌活動，今年適逢園區修復工程，首度移展至戶外門口廣場及西門街古牆，運用光影技術打造藝術夢境之「繽紛光廊」，為111年林本源園邸光環境展演場域！
新北市政府文化局特別邀請當代傳奇劇場藝術總監吳興國、行政總監林秀偉領銜指導製作演出《女神西王母》，於林園定靜堂廣場與板橋放送所進行5G即時傳輸的異地共演，以沉浸體驗重塑林園印象，建立林家花園美學新詮釋。
自今年11月5日起，每晚7時至9時，園區戶外「繽紛光廊」將投影大自然之壯闊影像，讓日常的西門街幻化為光影搖曳，色彩綺麗的大千世界。期間也將安排快閃版演出場次，讓大家在定靜堂廣場瑤池舞臺周圍，欣賞絢麗投影及快閃演出。
今年結合表演藝術及光影科技美學，以景帶演，展現園邸傳統意象融合當代創新藝術之新風貌，延續新北板橋府中美學基地亮點品牌，點亮林園，點亮新北！
◇ ◇ ◇ ◇
‧ 11/05-2023/01/02
‧ 國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）
‧ 02-2965-3061#23服務臺
‧ www.linfamily.ntpc.gov.tw
‧ 更多活動詳情請上官網或電洽查詢
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