快訊

網紅爆料害Lulu無端中槍 小S發聲澄清了

2022新北市美展

聯合新聞網／ 新北市藝遊
生活純粹的美好◎洪俊銘作品
生活純粹的美好◎洪俊銘作品

●資料提供／新北市藝文中心

　　新北市政府為了獎掖後進、發掘新秀，每年舉辦「新北市美展」競賽，藉由藝術創作觀摩交流，將新北市藝術文化介紹到全國各地，更希望此一藝壇盛事成為全民運動。

　　「2022新北市美展」徵件類別分為「油畫類」、「水彩類」、「版畫類」、「攝影類」及「科技藝術類」五類，共評選出油畫類23件、水彩類17件、版畫類11件、攝影類24件及科技藝術6件，合計81件優秀得獎作品，並自10月27日起，將在新北市藝文中心展出。

油畫類第一名　洪俊銘

　　得獎作品〈生活純粹的美好〉，創作理念源自愛因斯坦曾說過的「凡事應力求簡單」。因為簡單，才能看到事物的本質，去體會生活純粹的美好。日夜為生計奔波的現代人，要學著為生活做減法。

　　評審一致認為洪俊銘的作品最可貴的，是日常可以看到的人、床鋪與植栽。安格爾的名言：「我的老師（大衛）告訴我，要讓我的手帶著大腦畫。」大腦是思想，人總是喜歡想，想多了就太矯情，要讓直覺去審美，讓手直接代替大腦。

版畫類第一名　金炫辰

　　得獎作品〈Existence（存在）-W#12〉，創作對他而言，是在獨處的時空中傾聽內心深處的獨白。透過創作，激起內心的迴響，使他能夠體驗自己，並思考自己與小草或是其他生命之間的連結與存在。

　　在創作過程中，他能夠一再體會每個存在都是珍貴的，每個存在都是美好的，應以愛相守。

水彩類第一名　游雯珍

　　得獎作品〈擺廊〉，傳達著「撫弄緩緩的時間，遞給昨日的你，與未來的你並肩陪伴。」

　　作品描繪著玻璃窗內的店家，擺放各式各樣的桌椅及桌上飾品，由於玻璃窗的映照，反射出城市的建築，使原已複雜的飾品店家景色更添紛雜。畫者運用細筆描繪，耐心琢磨，逐一鋪陳，好似修行者的修煉的過程，意念的延續。寒暖的色彩配置很棒，層次相當豐富。

攝影類第一名　陳崑森

　　得獎作品〈共存〉，作品表達全球暖化不僅是氣候模式受影響，更衝擊對環境極為敏感的生態，甚至引起大規模物種滅絕，以及糧食、水資源危機等問題，更是會衝擊您我生活各層面的威脅。

　　作品以四幅組照形式呈現，傳達作者對當下環保議題提出詮釋性的敘述，希望進而啟發人們面對當今變動的視野與思維。畫面中承載了一切可能反映或反省現實的創作、以及對未來的期望。

科技藝術類第一名　何昆瀚　

　　得獎作品〈薄影像〉，參考杜向筆記中提出的「次薄（infra-mince）」概念，以投影出沒有影像的光源，照亮在被藝術家刻意磨除表面油漆的實體牆面上，創造出虛構媒介與感知幻覺之間的景象，對當代強調絢麗景觀的科技文化提出反思與批判。

　　在此次得獎作品展中，將以投影機投射出「沒有影像的光源」取代展場照明，照亮磨除漆面後的實體牆面，在「影像與實在物」的相同輪廓之間，身體不再是被動接收刺激的媒介，反而自行生產出虛構的「媒介」與「感知」幻覺，來合理化眼前看似「日常」卻無法理解的景象。

　　81件優異的得獎作品將在新北市藝文中心與大家相見，竭誠歡迎闔家大小、藝術先進與同好蒞臨欣賞、指正，給得獎者最實質的支持與鼓勵。

．10/27-11/21

．新北市藝文中心（新北市板橋區莊敬路62號）

．02-2253-4417#121服務臺

．www.artcenter.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2022年《新北市藝遊》10月號
2022年《新北市藝遊》10月號

延伸閱讀

議員憂基隆捷運變成錢坑要找誰興建？ 林右昌：新北機會最大

國小師失控踹門撞到學生頭 記申誡她不服仍敗訴

學習效率下降、記憶力變差？科學家揭增進大腦健康3大因素

醉月當歌-杜忠誥．張培均書畫展 10/4起邀您走進氣韻靈動的藝術對話

相關新聞

2022新北市美展

「2022新北市美展」徵件類別分為「油畫類」、「水彩類」、「版畫類」、「攝影類」及「科技藝術類」五類，共評選出油畫類23件、水彩類17件、版畫類11件、攝影類24件及科技藝術6件，合計81件優秀得獎作品，並自10月27日起，將在新北市藝文中心展出。

府中的100種可能：板橋媽的指尖宇宙X穿越時空遇見枋橋城

以改變（Changing）為主軸，將新興科技結合板橋府中的傳統民俗文化，藉以呼應雙城的新舊面向，開創有別於以往的展覽體驗，打造此次獨特的共伴展覽型態。

新北市美術館2022移地行動─XOXO我們與自然的距離

坐落在大漢溪旁的新北市美術館，於今年啟動「移地行動NTCM On the Move」，並與新北博物館家族串連合作，推出「XOXO我們與自然的距離」展覽，將自10月8日起，於淡水古蹟博物館及板橋435藝文特區兩地同時展出，探尋位於流域旁的新北區域，用藝術回溯河流和城市相伴的歷史。

2022新莊有好戲─淬鍊賞戲老行家

新莊，是人文薈萃、民間信仰與傳統藝術發展蓬勃的所在。今秋，新莊文化藝術中心以臺灣兩大代表性傳統表演藝術「歌仔戲」和「布袋戲」為主軸，舉辦「2022新莊有好戲」系列活動，邀請專業團隊以深入淺出、誠摯且細膩的內容，帶領觀眾探索臺灣文化之美。

府中的100種可能：板橋媽的指尖宇宙X穿越時空遇見枋橋城

穿越時空遇見枋橋城─舊名「枋橋城」的板橋地區，在繁榮都會面貌下，藏有豐厚的歷史人文與自然條件。展覽內容聚焦枋橋歷史發展的重要地標，輔以人物與地標交織的故事。

2022新北市眷村文化節─新眷時代

新北市眷村文化節至今已邁入第13屆，今年將以嶄新面貌風格，重新詮釋眷村文化，並將主題定調為「新眷時代」，以「感恩過去、新創未來」貫穿主軸，透過各具特色的系列活動，感恩所有為新北市眷村文化園區努力過的人們，一起迎接未來新風貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。