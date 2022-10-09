●資料提供／新北市藝文中心

新北市政府為了獎掖後進、發掘新秀，每年舉辦「新北市美展」競賽，藉由藝術創作觀摩交流，將新北市藝術文化介紹到全國各地，更希望此一藝壇盛事成為全民運動。

「2022新北市美展」徵件類別分為「油畫類」、「水彩類」、「版畫類」、「攝影類」及「科技藝術類」五類，共評選出油畫類23件、水彩類17件、版畫類11件、攝影類24件及科技藝術6件，合計81件優秀得獎作品，並自10月27日起，將在新北市藝文中心展出。

油畫類第一名 洪俊銘

得獎作品〈生活純粹的美好〉，創作理念源自愛因斯坦曾說過的「凡事應力求簡單」。因為簡單，才能看到事物的本質，去體會生活純粹的美好。日夜為生計奔波的現代人，要學著為生活做減法。

評審一致認為洪俊銘的作品最可貴的，是日常可以看到的人、床鋪與植栽。安格爾的名言：「我的老師（大衛）告訴我，要讓我的手帶著大腦畫。」大腦是思想，人總是喜歡想，想多了就太矯情，要讓直覺去審美，讓手直接代替大腦。

版畫類第一名 金炫辰

得獎作品〈Existence（存在）-W#12〉，創作對他而言，是在獨處的時空中傾聽內心深處的獨白。透過創作，激起內心的迴響，使他能夠體驗自己，並思考自己與小草或是其他生命之間的連結與存在。

在創作過程中，他能夠一再體會每個存在都是珍貴的，每個存在都是美好的，應以愛相守。

水彩類第一名 游雯珍

得獎作品〈擺廊〉，傳達著「撫弄緩緩的時間，遞給昨日的你，與未來的你並肩陪伴。」

作品描繪著玻璃窗內的店家，擺放各式各樣的桌椅及桌上飾品，由於玻璃窗的映照，反射出城市的建築，使原已複雜的飾品店家景色更添紛雜。畫者運用細筆描繪，耐心琢磨，逐一鋪陳，好似修行者的修煉的過程，意念的延續。寒暖的色彩配置很棒，層次相當豐富。

攝影類第一名 陳崑森

得獎作品〈共存〉，作品表達全球暖化不僅是氣候模式受影響，更衝擊對環境極為敏感的生態，甚至引起大規模物種滅絕，以及糧食、水資源危機等問題，更是會衝擊您我生活各層面的威脅。

作品以四幅組照形式呈現，傳達作者對當下環保議題提出詮釋性的敘述，希望進而啟發人們面對當今變動的視野與思維。畫面中承載了一切可能反映或反省現實的創作、以及對未來的期望。

科技藝術類第一名 何昆瀚

得獎作品〈薄影像〉，參考杜向筆記中提出的「次薄（infra-mince）」概念，以投影出沒有影像的光源，照亮在被藝術家刻意磨除表面油漆的實體牆面上，創造出虛構媒介與感知幻覺之間的景象，對當代強調絢麗景觀的科技文化提出反思與批判。

在此次得獎作品展中，將以投影機投射出「沒有影像的光源」取代展場照明，照亮磨除漆面後的實體牆面，在「影像與實在物」的相同輪廓之間，身體不再是被動接收刺激的媒介，反而自行生產出虛構的「媒介」與「感知」幻覺，來合理化眼前看似「日常」卻無法理解的景象。

81件優異的得獎作品將在新北市藝文中心與大家相見，竭誠歡迎闔家大小、藝術先進與同好蒞臨欣賞、指正，給得獎者最實質的支持與鼓勵。

．10/27-11/21

．新北市藝文中心（新北市板橋區莊敬路62號）

．02-2253-4417#121服務臺

．www.artcenter.ntpc.gov.tw

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