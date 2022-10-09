新北市美術館2022移地行動─XOXO我們與自然的距離

●資料提供／新北市美術館籌備處

坐落在大漢溪旁的新北市美術館，於今年啟動「移地行動NTCM On the Move」，並與新北博物館家族串連合作，推出「XOXO我們與自然的距離」展覽，將自10月8日起，於淡水古蹟博物館及板橋435藝文特區兩地同時展出，探尋位於流域旁的新北區域，用藝術回溯河流和城市相伴的歷史。

此次展覽委託帝門藝術教育基金會策辦，並邀請16組藝術家以創作演繹生態循環、環境永續、記憶地景、城市記憶和社群媒體等議題，共同感受地方和歷史的流轉。

生態循環X環境永續X記憶地景

4位藝術家將於淡水古蹟博物館海關碼頭B棟及戶外草地展出。

邱承宏的作品《站在樹梢上的光》，主要藉由淡水河岸邊撿拾來的紅磚石，在雕琢成鳥後安置於樹梢間，以紅磚石作為在地想像，從河面蔓延到樹梢，重新建構與河流的另一種特殊關係。

而同於戶外創作的陳淑燕，則是從淡水河出海口回望北勢溪上游坪林，以淡水港歷史與坪林先民為印記，藉由作品《帶著山的記憶，我們在此匯流交織，迎風航行》展現竹帆與魚群的迎風航行之姿。

陳聖文的作品《瓦憂瓦憂島—水鳥與紅樹林》，則是延續前作《萬事生降於哀戚，但非死灰》，轉化抹香鯨媒 材使之成為「鯨落」的過程。藝術家透過實地踏查，以紅樹林和水鳥生態為題，讓創作回歸生態本身之循環。

此外，位於淡水河上游的北勢溪 ，在居民自發性的保育水質行動及相關水源保護法令之下，深深影響了坪林區的在地生活與環境關係。因此深耕在地的陳科廷邀請坪林實驗國中學生與居民共同創作《記憶合流—北勢溪的共生故事》，呈現與流域共生的經驗及記憶。

城市記憶X社群媒體X身體感知

此次展覽也同步串連板橋435藝文特區展出。

位於園區入口白沙區的《一起散步In the Progress／畫河》，是莊志維以城市河流為發想，透過多年在板橋435的創作經驗來回應，並邀請來訪的朋友畫下對河的記憶與想像，讓「眾人的河」於夜晚時分繼續發亮。

而國際網紅法咪咪因疫情停留臺灣，《法咪咪的咪滴仔FAMEME’s ME-dia》則記錄他到永平高中與新埔國中的校園巡迴表演，熱情活潑的學生成立後援會，並運用時下流行元素與社群媒體，為他下一首主打歌進行腦力激盪。

此外，也特別邀請435聚落藝術家聯合共展。「435藝術聚落」是新北市推行「藝術進駐計畫」的駐村基地之一，此次合作藉由在地紮根的進駐藝術家們，將其身處城市中所經歷的各種生活況味，發散出多樣視角的創作發想，揭開屬於在地的獨特視野。

10組435藝術家以「裝置藝術」的作品形式，在園區室內外環境展出現地創作。

435藝術家的現地創作：

周學涵《履寶磚：MSC403》─提取自己在新冠疫情時期，活動範圍急遽縮減的城市生活記憶，將每日所見的街區物件─古早馬賽克磚作為創作主軸，呈現模組化的紙馬賽克磚，記錄多所受限的生活日常。

王怡婷《視覺暫留》─與園區變葉木互動，在正值變色脫葉的秋天，以人造方式重新描繪葉的輪廓以及樹的形體，並以塑膠片大量複製後嫁接回樹梢，交回落葉時的色彩，探討自然遞嬗與現今人類對自然時序的影響。

不廢跨村實驗室《扎根大地》─使用再生材料進行創作，將植物根系做為視覺重點，藏於土壤中的根廣布蔓延，一如人類相互交流的脈絡網路，故不廢跨村希望以「根」聚焦生物取之自然、萬物合一共存等議題。

近藤悟《A Door》─在圍牆上設置一道反射風景的鏡門，創造虛無似存的平行時空，鏡門就是取景想像城市與世界的鏡頭。

盂施甫《河畔律動》─收集大自然的律動，並揉合、轉譯為循環運轉的地景裝置，象徵河畔生態的蓬勃生機。

廖昭豪《貯木池水面計畫》─將早期藉由水池存放木材的產業特性，採集、重現臺灣歷史中人類對自然資源的利用及衍生的依存模式。

更多「435聚落藝術家年度展覽」藝術家作品資訊，請至板橋435藝文特區官網瀏覽。此次展覽期間將規劃多場工作坊及講座活動，敬請關注新北市美術館臉書。

．10/08-12/06

．淡水古蹟博物館海關碼頭B棟及戶外草地

板橋435藝文特區

．02-2959-6020新北市美術館籌備處

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