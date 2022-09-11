2022新莊有好戲─淬鍊賞戲老行家

●資料提供／新莊文化藝術中心

新莊，是人文薈萃、民間信仰與傳統藝術發展蓬勃的所在。今秋，新莊文化藝術中心以臺灣兩大代表性傳統表演藝術「歌仔戲」和「布袋戲」為主軸，舉辦「2022新莊有好戲」系列活動，邀請專業團隊以深入淺出、誠摯且細膩的內容，帶領觀眾探索臺灣文化之美。

除了豐富的演出和體驗，新莊布袋戲文物館規劃雙展間，其中「壁生年華─鍾任壁大師技藝傳承特展」，展示布袋戲精緻典雅的戲偶和道具百科，展現布袋戲文化「溫故如知新」的深度。而戲曲俗云：「三分前場，七分後場。」意味著前場與後場密不可分的默契，歡迎大家在10月30日前親臨展場，一探幕前幕後的故事，齊向布袋戲大師致敬！

自9月9日起，在新莊文化藝術中心及新莊運動公園， 6大布袋戲劇團、5大歌仔戲劇團將帶來連臺好戲、尬場比拚，精采可期！難得一見的臺灣在地傳藝饗宴，歡迎全家大小、好友結伴參與！

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‧ 09/09-10/30

‧ 新莊文化藝術中心（新莊區中平路133號3樓）

‧ 02-2276-0182#101服務臺

‧ www.xzcac.ntpc.gov.tw

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