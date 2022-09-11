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府中的100種可能：板橋媽的指尖宇宙X穿越時空遇見枋橋城

聯合新聞網／ 新北市藝遊

府中的100種可能：板橋媽的指尖宇宙X穿越時空遇見枋橋城

●資料提供／府中15

新北市板橋府中地區不僅是「城市中的城市」，亦是匯集歷史傳統與都會能量於相距短短一公里的雙城廊帶，新舊生活環境的無隙交融堪稱亞洲城市的典範。

府中15以改變（Changing）為主軸，將新興科技結合板橋府中的傳統民俗文化，藉以呼應雙城的新舊面向，包含視覺影像與延展實境的整合，及重現地方發展的重要地標與人物故事，開創有別於以往的展覽體驗，打造此次獨特的共伴展覽型態。

板橋媽的指尖宇宙─媽祖是臺灣普遍的信仰神祇，被敬稱為「板橋媽」的「慈惠宮媽祖」，更是消弭板橋一帶漳泉對立的推手。展覽以混合實境（Mixed Reality）將板橋慈惠宮的現實物件與科技元素揉合在同一空間，注入在地宗教情感記憶與活潑的互動設計，邀請大家戴上MR頭盔，在目光、手勢、手指點選的輔助下，與媽祖相關數位內容和現場實體物件展開一連串互動，以全新方式體驗媽祖文化。

穿越時空遇見枋橋城─舊名「枋橋城」的板橋地區，在繁榮都會面貌下，藏有豐厚的歷史人文與自然條件。展覽內容聚焦枋橋歷史發展的重要地標，輔以人物與地標交織的故事。透過大地圖與老照片構築故事時空，帶領大家穿梭板橋城市的記憶深處，歷史不再是一般認為的陳年往事，而能透過人物對土地的凝望和實現理想的故事，讓歷史鮮活起來，成為閱聽者生命的養分。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

‧ 09/03-10/23

‧ 府中15／4樓展覽室（板橋區府中路15號）

‧ 02-2968-3600服務臺

‧ reurl.cc/9pOpRO

‧ 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年8月號
《新北市藝遊》2022年8月號

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