2022新北市眷村文化節─新眷時代

●資料提供／新北市眷村文化園區空軍三重一村

新北市眷村文化節至今已邁入第13屆，今年將以嶄新面貌風格，重新詮釋眷村文化，並將主題定調為「新眷時代」，以「感恩過去、新創未來」貫穿主軸，透過各具特色的系列活動，感恩所有為新北市眷村文化園區努力過的人們，一起迎接未來新風貌。

9月10日中秋節上午將邀請進駐團隊進行暖屋活動，代表新眷戶延續傳統眷村，並賦予新生命，現場分享象徵喜氣與團圓的甜湯圓，當晚則安排眷味市集及小型音樂表演，邀請大家一同到一村小山坡重溫眷村時代賞月的樂趣與氛圍。

北北基桃四縣市也將在10月1日齊聚在空軍三重一村，為今年的眷村文化節進行聯合宣傳，展現出「眷力」與推動多元文化融合的決心，當日還有空軍司令部展出35快砲現役武器、Q版小飛機，復刻了一村砲陣地的歷史。

「迎新舞會」在10月8日晚間登場，重現往年空軍酒吧的活潑場景，以青春熱鬧的開場舞，一起和朋友們舞向嶄新的未來。10月10日國慶日晚上，將播放空軍電影「捍衛戰士」TOP GUN第1集。

活動期間的週末都有安排周邊活動，例如好吃、好玩的眷味市集、精采多樣的街頭藝人表演、溫馨懷舊的時光講座，歡迎大家一起通關線上小遊戲，將有機會獲得限定眷村大禮包。

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‧09/10-10/10

‧新北市眷村文化園區空軍三重一村（三重區正義南路86巷）

‧02-2979-1815遊客中心

‧www.culture.ntpc.gov.tw/military_village

‧更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢